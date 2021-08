El Tribunal Suprem estudiarà la macrodemanda contra el govern espanyol interposada per la PEACovid-19, una plataforma que agrupa empresaris afectats pel tancament de negocis durant la pandèmia.

L'associació ja va presentar les primeres demandes el desembre passat, sense rebre resposta per part de l'executiu de Pedro Sánchez. Davant aquesta situació, s'ha decretat el silenci administratiu, autoritzant així al Suprem a prendre decisions sobre aquesta qüestió.

Les indemnitzacions, exigides per locals com l'Ovella Negra de Barcelona, Lo cafè del port de Tarragona o els cinemes Albéniz de Girona, superen els 300 MEUR, segons ha informat la PEACovid-19 aquest dilluns en un comunicat.

Per aquesta associació, els errors en la gestió de la pandèmia «han estat nombrosos» i moltes de les decisions que s'han pres han estat «incoherents». «En comptes de pactar o exigir mesures de seguretat, ens han obligat a tancar, amb les pèrdues que això ha suposat», lamenta.

Els empresaris denuncien una «inacció prolongada» i creuen que l'alt tribunal els donarà la raó, tot descartant que els magistrats argumentaran que no es pot fer front a les compensacions "per raons d'Estat".

La plataforma PEACovid-19 agrupa al voltant de 5.000 empreses i autònoms, de les quals unes 300 són grans empreses. En el cas dels negocis més petits, les indemnitzacions que es reclamen ronden els 50.000 euros, mentre que en els negocis més grans se superen els 10 MEUR.

A Catalunya, la plataforma agrupa negocis com l'Ovella Negra o la discoteca Pachá Barcelona, així com el BusBarVic i El Venice, també a la demarcació. A les comarques gironines hi apareixen els hotels Rallye i Alábriga i el restaurant de sushi One, mentre que a Tarragona es troba Lo cafè del port.