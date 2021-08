Comerç Figueres Associació ja ho té gairebé tot a punt per fer gaudir als figuerencs de la segona edició del Mercat de Re(v)aixes, que tindrà lloc el dijous 19 d’agost a la Rambla. Aquesta és una iniciativa que vol dinamitzar la ciutat, i és que, com ja va fer el 22 de juliol passat, la proposta omplirà, de 9 del matí a 10 de la nit, el punt neuràlgic de la ciutat de parades amb productes de tota mena: des de roba, passant per formatges, embotits, sabates i joies.

El mercat estarà perimetrat, i seguirà les mesures de seguretat en tot moment.