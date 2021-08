La plantilla dels serveis públics de Figueres s'han concentrat aquest dilluns 9 d'agost davant l'Ajuntament de la ciutat. La concentració ha estat presidida per una pancarta de grans dimensions on s'hi podia llegir «No a la pèrdua de drets! Sí al conveni Unitari! Serveis públics essencials de Figueres en lluita!»

Pau Gàlvez, representant de CCOO, va manifestar que «les nostres reivindicacions tornen a ser, per desgràcia, les mateixes de cada vegada que hi ha una renovació de conveni, i són les mateixes que l'any 2017: un conveni unitari per tots els sectors públics de jardineria, enllumenat i sanejament urbà».

A plaça de l'Ajuntament de Figueres s'hi van concentrar una setantena de treballadors. Aquesta que va ser una maniobra de pressió abans de les negociacions que s'han iniciat aquest matí a les 9:30 h, l'última oportunitat per arribar a un acord amb l'Ajuntament abans que s'iniciï una vaga indefinida aquesta nit.

Des de CCOO afirmen que s'ha presentat una plataforma amb diferents punts de millora pel conveni «però ja hem dit que el primer punt de tots és la necessitat de mantenir les condicions unitàries». Gàlvez assegura que per la part empresarial i de l'Ajuntament s'ha proposat «mantenir algunes condicions dels treballadors que ara passin a Fisersa, però sabem que dit així i sense més condicionaments produirà una doble escala salarial», el representant del sindicat ho exemplifica dient que «ens trobarem que un treballador que vingui d'Ecoserveis tindrà unes condicions laborals i el treballador que treballi al seu cantó, per exemple d'enllumenat, tindrà unes altres condicions perquè tindrà el conveni de Fisersa que està per sota del conveni d'Ecoserveis».

En paral·lel, Comerç Figueres ha publicat un comunicat firmat pel seu president, Frederic Carbó, amb un posicionament en contra d'aquesta vaga perquè «aquest no és el moment». La crítica contra la protesta dels treballadors de manteniment públic va lliga a un seguit d'arguments que justificarien perquè una vaga no és oportuna: «la mobilitat internacional continua lluny dels nombres d'abans de la pandèmia i les comarques gironines només rebem el 25% dels turistes estrangers que van venir el 2019, que aquest és un sector que no ha patit problemàtics laborals com ERTO's ni han patit el desgast com moltes empreses de Figueres» i ho acaben justificant dient que «l'hospital de Figueres es troba col·lapsat».

Des de Comerç Figueres asseguren que no volen que se'ls confongui «amb col·lectius incívics que anteposen les seves reivindicacions per sobre del bé comú i el civisme com a societat».