El preu de la llum marcarà un nou màxim històric aquest dilluns amb un import que se situarà en els 106,74 euros per MWh, superant els 106,57 MWh que es van registrar el 21 de juliol passat. Segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Elèctric Designat (OMIE), el pic màxim s'assolirà a les 21 h, quan el preu de la llum se situarà en els 114,07 euros per MWh, mentre que el mínim es registrarà al voltant de les 16.00 h, amb un preu de 97,95 MWh. La pujada respon a la previsió d'un increment del consum arran de l'onada de calor prevista per aquesta setmana, així com una menor contribució de l'energia provinent de fonts renovables o el baix nivell de reserves de gas a Europa.

En menys d'un mes, el preu de la llum a l'Estat ha registrat els tres imports més elevats de la història pel que fa a la subhasta diària. El primer es va donar el 21 de juliol passat, quan el preu del MWh es va situar en els 106,57 euros, mentre que el següent va arribar aquest 3 d'agost, amb un import de 106,27 euros per MWh.

Associacions de consumidors com Facua han denunciat la situació i han reclamat la implantació de noves mesures per "frenar l'especulació en la fixació de les tarifes elèctriques". Entre les propostes s'inclouen canvis en les regles de subhasta del mercat majorista, una rebaixa de l'IVA o la recuperació per part de l'estat de les concessions de centrals elèctriques per integrar-les a una empresa pública d'energia.