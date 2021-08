El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona reivindica la figura professional en actuacions per tramitar, projectar i dirigir l’execució de les obres de rehabilitació dels habitatges per millorar-ne l’eficiència energètica.

Els aparelladors posen en marxa una campanya per donar a conèixer aquesta figura professional com a expert coneixedor dels conceptes, paràmetres i les eines bàsiques que intervenen en la comprensió, estudi i avaluació dels fenòmens de transferència tèrmica en els edificis; els materials que intervenen en el rol de l’eficiència energètica; la importància de la transmitància d’aquests materials i la seva col·locació per reduir o millorar els ponts tèrmics; estratègies passives i actives a tenir en compte en la millora energètica, així com la relació entre arquitectura, l’element construït, els materials i la salut de les persones.

El Col·legi d’Aparelladors també vol donar a conèixer que, dins el marc de servei integral cap a l’usuari, els aparelladors i arquitectes tècnics també poden gestionar i tramitar els ajuts públics que hi pugui haver en cada moment per fomentar aquests tipus d’actuacions. Tenen oficines a Figueres (carrer Alemanya 18, Edifici Gran Firal), Girona, Lloret de Mar, Celrà, Olot i Palamós.