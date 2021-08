L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ha obert un espai de treball compartit, conegut tècnicament amb el mot anglès coworking en els ambients econòmics i cooperatius, per tal de potenciar la presència de nous residents, fixes o ocasionals, que vulguin viure o passar les seves vacances al poble mantenint la connexió amb la seva feina habitual.

Aquest espai està situat a l’antiga Rectoria, on tenen la seva seu diverses entitats del municipi. La iniciativa municipal segueix l’exemple de Navata, que disposa d’un espai semblant. «Serem el segon municipi del Consorci Salines Bassegoda en disposar d’un servei així. Temps enrere, des de l’Ajuntament, ens vam esforçar per a poder tenir una xarxa de fibra òptica potent, pensant sobretot en la gent i les empreses del poble, però també veiem que pot ser útil per a donar serveis com aquest» argumenta l’alcaldessa Mercè Bosch.

El nou espai de coworking ha nascut com a resposta de Maçanet de Cabrenys a les noves inèrcies laborals i residencials sorgides a causa de la pandèmia, però també com a eina de complement dels molts atractius turístics i econòmics que ofereix el poble.

«El teletreball va a més, tots ho sabem –diu Bosch–, i és una bona oportunitat per a captar talent i nous habitants que busquin llocs tranquils, amb molta oferta de natura i aire lliure, com és el nostre cas. També serveix per a evitar que hi hagi gent jove que marxi del poble si aquí té possibilitats de treballar. Aquests darrers mesos ja hem tingut algun empadronament nou i s’ha creat alguna empresa. Pensem en professionals liberals, autònoms que necessitin un espai de treball o famílies que vinguin a passar uns dies i algun dels seus membres hagi de teletreballar mentrestant».

L’edifici de la Rectoria, restaurat i que manté la seva antiga distribució amb el terra de mosaic hidràulic, també acull entitats com el Centre Excursionista Maçanetenc o activitats del casal i classes de dibuix.

L’alcaldessa de la Vall Infinita, sobrenom que fa servir el poble per a promocionar-se, explica que «la Rectoria és un espai molt útil on també s’hi han fet classes de memòria i gimnàstica. Si hi ha gent que vol utilitzar-la per a anar-hi a treballar, cobrarem un lloguer simbòlic per a garantir el compromís d’ús i donarem totes les facilitats que siguin necessàries».

La rectoria de Maçanet de Cabrenys ja forma part de la xarxa d’allotjaments empresarials de la Diputació de Girona, en la qual també hi ha el centre Emprèn de Castelló d’Empúries, el Viver d’empreses de l’Escala i l’esmentat Navata Coworking.