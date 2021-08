L'acord per l'ampliació de l'aeroport del Prat inclou la connexió en alta velocitat amb els aeroports de Girona i Reus amb l'objectiu que actuïn com a infraestructures complementàries i puguin descongestionar el Prat. Les dues estacions uniran els dos aeroports amb Barcelona en mitja hora abans del 2026. Aquesta era una de les demandes que havia expressat la Generalitat en el debat sobre l'ampliació de la infraestructura, que suposarà una inversió de 1.700 milions d'euros entre els anys 2022 i 2031. Un altre dels compromisos tancats per part d'Aena és que el Prat continuï operant amb pistes segregades i que ho faci més de 80 operacions per hora sense arribar al límit dels 90.

D'aquesta manera, es continuarà utilitzant la pista llarga pels aterratges i la pista, que ara és curta, pels enlairaments. L'ampliació del camp de vol requerirà que aquesta darrera s'allargui per donar cabuda als aparells que cobreixen rutes transoceàniques, tot i que no s'ha concretat si serà en 500 metres, tal com proposa Aena. L'allargament de la pista també inclouria la construcció d'una terminal satèl·lit adreçada principalment als vols de llarg radi.

D'altra banda, superar les 80 operacions per hora ha de servir perquè els vols puguin mantenir la seva puntualitat i amb capacitat per als vols intercontinentals, quan l'activitat recuperi els nivells anteriors a la pandèmia.

Les estacions de Reus i Girona haurien d'estar a punt al voltant del 2026, segons ha apuntat el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. En el cas de Vilobí d'Onyar, el Ministeri de Transports ja ha iniciat la redacció de l'Estudi Informatiu seguint el protocol signat al març el 2019. Pel que fa a l'estació del Baix Camp, el Ministeri iniciarà els tràmits necessaris per a l'estudi del disseny i de la seva ubicació. Aena assegura que disposa de plans de creixements propis per a cada un d'ells perquè puguin actuar de complement al del Prat i destaca que a més de captar trajectes "punt a punt" són de "gran importància" per a la seva zona d'influència, en especial per al turisme a la Costa Brava i la Costa Daurada.

El projecte d'ampliació de l'Aeroport del Prat, però, està subjecte al vistiplau de la Comissió Europea ja que el projecte implica la invasió d'una zona protegida mediambientalment i s'hauran d'establir unes compensacions. De fet, la Generalitat ha avisat que no validarà cap proposta d'Aena que no sigui avalada prèviament per les autoritats comunitàries. En aquest sentit, el gestor aeroportuari haurà de redactar un nou Pla Director amb criteris mediambientals.

El següent pas després de l'acord serà l'aprovació del DORA 2022-26 per part del govern espanyol abans del 30 de setembre i que regula les tarifes dels aeroports d'AENA en base al pla d’inversions previst per aquest període. Després, l'Estat redactarà el nou Pla director. Serà en aquesta fase quan es definirà la proposta concreta d’ampliació del camp de vol i de la resta d’inversions. Si aquesta proposta de Pla Director afectés els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, caldria impulsar una consulta prèvia a la UE per validar la possibilitat d'aquesta afectació. Aquesta consulta s'ha de dur a terme en el tràmit d'elaboració del Pla Director i sempre abans de la seva aprovació per part del govern de l’Estat. Segons sosté el Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, el sistema aeroportuari català genera el 7% del PIB català.