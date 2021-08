Figueres és la segona ciutat de la demarcació gironina que concentra el nombre més elevat d’habitatges socials. A la capital de l’Alt Empordà, n’hi ha 268, només divuit menys que la ciutat que en té més, Girona. Darrere de Figueres, hi ha Salt, amb 181, i Palafrugell, amb 155 habitatges socials.

La Generalitat de Catalunya disposa actualment de 16.924 habitatges de lloguer social, dels quals 11.815 es troben a la demarcació de Barcelona; 1.715, a la de Girona; 1.357, a la de Lleida, i 2.037, a la de Tarragona.

Aquestes dades consten en una resposta parlamentària per escrit de la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, en haver estat preguntada per la diputada d’En Comú Podem, Susanna Segovia. Així mateix, Violant Cervera ha volgut deixar clar en la seva resposta que «el parc administrat actualment per la Generalitat és íntegrament de lloguer» i que la «voluntat» és mantenir-lo en aquest règim «amb independència de la vigència de les qualificacions».