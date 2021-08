El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, ha calculat que el sector ja ha perdut uns 2.700 MEUR des de l'inici de la pandèmia. «Facturem uns 1.700 MEUR l'any i la crisi pel coronavirus ja fa uns 18 mesos que s'allarga. Tenint en compte l'anul·lació del MWC 2020, portem un acumulat de pèrdues molt important», ha assenyalat a l'ACN Casals. «Aquest any i mig ha estat catastròfic», ha reconegut el director general del Gremi d'Hotels, que també considera un «mal símptoma» les darreres operacions de compravenda d'hotels a la capital catalana (Gran Hotel Central, Hesperia President, Hotel Calderón, Barcelona Apolo). «Aquesta crisi ha provocat que moltes empreses no aguantin més i hagin de vendre», ha apuntat Casals.

De cara a la tardor-hivern, des del Gremi d'Hotels de Barcelona no es volen fer moltes il·lusions i encara són «poc optimistes». «Fins que no arribem al 70-80% de la població vacunada a partir del setembre o octubre no començarem a notar un increment molt lleuger de l'ocupació als nostres hotels», ha reflexionat en veu alta Casals.

«Però nosaltres seguirem mirant al febrer del 2022 amb la celebració dels congressos MWC i ISE, que creiem que seran el rellançament definitiu del turisme de negocis», ha pronosticat el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona. «Es tracta d'un turisme molt important per a nosaltres i que ara és inexistent, i que esperem que s'afegirà a un turisme d'oci ja molt més significatiu», ha puntualitzat Casals.

Hermitage i Aeroport de Barcelona: «No entenem el no pel no»

Sobre les polèmiques amb l'Hermitage i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, el director general del Gremi d'Hotels s'ha mostrat clar i ha afirmat que «no entenem el no pel no». «L'aeroport és una infraestructura molt important i no compartim que es pugui rebutjar una inversió d'aquest tipus, cabdal per a Barcelona i també per a Catalunya. És incomprensible», ha comentat Casals. «I el mateix passa amb l'Hermitage, la sensació és que estem dient no a tot. No hi ha cap contraproposta de pots anar aquí o pots anar allà», ha criticat el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona. «Fa la sensació que no sabem el que volem i aquest és el gran problema que tenim com a ciutat», ha carregat Casals. «Falta una estratègia de ciutat, en el sector cultural però també en el sector del turisme», ha conclòs el director general del Gremi d'Hotels.