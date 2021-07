El professor i economista Xavier Sala i Martín ha augurat una etapa "d'eufòria" quan s'acabi el procés de vacunació, tal com va passar en els anomenats Feliços anys vint del segle passat, després de la Segona Guerra Mundial i la greu crisi sanitària generada per la Grip espanyola de 1918. Sala i Martín ha parlat des de l'escenari del Teatre El Jardí davant d'un nombrós públic, en un acte organitzat per Comerç Figueres Associació. Des del seu punt de vista, la crisi sanitària actual, generada pel coronavirus, "no finalitzarà fins que s'acabi el procés de vacunació". Sobre aquest aspecte, s'ha mostrat molt crític amb el paper jugat per la Unió Europea: "Si no fos pel fracàs de la UE, ja hi hauria molta més gent vacunada, portem dos mesos de retard", ha dit tot argumentant la decisió de la direcció comunitària d'adquirir els medicaments de manera conjunta menystenint les compres fetes prèviament per diversos països.

L'economista ha argumentat també que, amb les dades conegudes sobre contagis i mortaldat "els països orientals ens han fotut una pallissa en la gestió de la pandèmia", oferint diverses reflexions sobre el paper del sector públic a les economies occidentals "que mantenen els mateixos sistemes del temps de Napoleó". Aquest fet desperta la seva preocupació perquè "els mateixos funcionaris que gestionen la crisi sanitària també gestionen l'economia" i ha afegit l'exemple del Ministeri de Sanitat espanyol que va assumir la gestió del problema "sense haver hagut de comprar una aspirina en 35 anys", passant per sobre de les competències de les comunitats autònomes. Tot plegat ens durà, segons el professor de la Universitat de Columbia, a "l'entrada d'un nou ordre mundial" que ja s'estava coent i que "la pandèmia ha accelerat". "La propera dècada la marcarà la quarta revolució industrial, no pas el virus, el qual accelerarà les tendències". Per Sala i Martín, la batalla d'arancels desencadenada entre els Estats Units i la Xina, amb l'afegit dels efectes del coronavirus, faran desaparèixer la globalització tal com l'hem coneguda fins ara, creant "noves oportunitats" de reindustrialització i nous camins laborals sorgits dels avenços tecnològics.

Durant la conferència també ha destacat la rellevància que tindran les poblacions ben preparades que estiguin "a una distància d'entre d'una hora i mitja i dues hores de les grans capitals", ja que el teletreball i el final de les "reunions presencials innecessàries" faran possible un altre estil de vida.