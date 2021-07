El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona impulsa el nou portal «Moments Costa Brava Pirineu de Girona» amb l’objectiu de promocionar l’oferta de productes i serveis turístics de qualitat de la Costa Brava i el Pirineu de Girona entre el públic de proximitat i, alhora, donar suport al sector turístic de la demarcació de Girona.

El web és un espai promocional que recull un centenar de propostes i activitats singulars així com escapades per a persones que desitgin gaudir d’una experiència turística a la demarcació de Girona. Les activitats promocionades se segmenten per temàtiques –activitats aquàtiques, cales i platges, art i cultura, gastronomia, enoturisme, turisme actiu o salut i benestar– i van encarades a tots els públics: famílies, parelles, grups reduïts, entre d’altres. Aquestes propostes, que representen la diversitat del territori, s’adapten a tota mena de pressupostos. Es presenten des d’experiències específiques fins a activitats que combinen diversos serveis, totes fruit de la col·laboració d’entitats i empreses privades del territori integrades dins dels clubs de màrqueting de producte de l’entitat.

Entre les propostes que s’ofereixen hi ha activitats aquàtiques per descobrir la flora i la fauna en caiac i snorkel a la Costa Brava, fer esport d’equip a Banyoles, descobrir el paisatge i la gastronomia a la Zona Volcànica de la Garrotxa, el món de les pomes a l’Empordà o una jornada de navegació i tastos al mar. També hi ha propostes d’excursions i passejades entre vinyes i en espais naturals de la demarcació, visites guiades on el participant és el protagonista i bateigs astronòmics, entre d’altres. El web recull una selecció de propostes autèntiques amb enllaç directe a l’establiment o entitat que les organitza per tal d’adquirir-les.

El portal «Moments Costa Brava Pirineu de Girona» s’acompanya d’una campanya publicitària per reforçar i donar visibilitat al projecte que genera activitat i notorietat a les xarxes socials i, alhora d’una campanya de dinamització enfocada a captar i fidelitzar turistes i visitants.