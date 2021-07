La Diputació de Girona ha donat el vistiplau a la concessió de les ajudes als ajuntaments de la demarcació per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge d’aquest 2021. En total, en aquesta línia del Servei d’Habitatge, s’hi destinaran enguany 327.816,04 euros, un increment de 27.816,04 euros respecte a la previsió inicial. La variació ve motivada per poder donar resposta al màxim de peticions rebudes.

Quaranta-un municipis de les comarques gironines, entre ells set de l’Alt Empordà –Castelló d’Empúries, l’Escala, Figueres, Fortià, Palau de Santa Eulàlia, Sant Climent Sescebes i Vilajuïga– es beneficiaran d’aquestes ajudes que, en cap cas, poden superar els 10.000 euros per consistori. L’import de les despeses subvencionables està determinat pel tram de població al qual pertany cada municipi, amb prioritat per als més petits (de fins a mil habitants), que poden arribar a rebre fins a un 95 % de finançament en els seus projectes, sempre que no se sobrepassi l’import màxim estipulat. A l’altre extrem, s’hi troben els municipis de més de vint mil habitants, amb un 50 % subvencionable com a màxim.

Increment de la partida

El diputat d’Habitatge, Quim Ayats, ha destacat que «l’increment de la partida per donar cobertura a tota la demanda posa de manifest que l’habitatge és una prioritat per a aquest govern».

«Amb aquesta subvenció, podrem ajudar una quarantena d’ajuntaments, molts dels quals de petits municipis, perquè l’accés a un habitatge és una problemàtica de país que hem de treballar tant des de les grans ciutats com des dels petits municipis i des de totes les administracions», ha manifestat el diputat Quim Ayats.