El nombre d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya es va disparar un 43,3% al maig en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les 6.177, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística. Catalunya va ser el segon territori de l'Estat amb més contractes signats, només superat per Andalusia (6.746) i per davant de la Comunitat de Madrid (5.625). En comparació amb l'abril, l'increment a Catalunya ha sigut del 15,6%. Quant al capital prestat, va pujar a 994,7 MEUR, un 57,1% més que al maig de l'any passat i un 15,8% més que a l'abril. Això situa l'import mitjà per cada hipoteca a Catalunya en 161.037 euros (+9,6%). Al conjunt de l'Estat, el nombre d'hipoteques signades va pujar un 37,4%, fins a les 35.225.

L'import mitjà per hipoteca sobre habitatge al conjunt de l'Estat es va situar en els 133.611 euros, amb un increment del 5,4% respecte al mateix mes de l'any passat. D'altra banda, si es compara amb l'abril, el mes anterior, la variació mostra un augment de les hipoteques signades del 10,4%, segons les dades de l'INE.

Les comunitats amb majors taxes de variació anual van ser Extremadura (168,8%), la Regió de Múrcia (133,1%) i el Principat d'Astúries (116,4%). Per contra, l'única comunitat que va registrar un descens van ser les Illes Balears (-1,5%).Per demarcacions, a Barcelona es va registrar un creixement de les hipoteques constituïdes de 3.172, un 45% més que al maig del 2020. L'import prestat es va elevar un 59,4%, fins als 805,9 milions d'euros. D'aquesta manera, l'import mitjà per hipoteca es va situar en 174.517 euros.

Per la seva banda, la demarcació de Lleida és la que va registrar un major creixement, amb un 69,8%, fins a les 248 hipoteques, mentre que l'import prestat ho va fer en un 14,2%, fins als 26,2 milions euros. L'import mitjà per hipoteca va ser de 105.762 euros.

A la demarcació de Girona, el nombre d'hipoteques va ser un 32,8% superior al maig en relació al mateix mes de l'any passat, fins a les 595. L'import prestat va ser de 80,9 milions d'euros, un 41,5%, i de mitjana cada un es va situar en els 135.964 euros . Per últim, a les comarques de Tarragona, es van signar 716 hipoteques, un 31,37% més amb un import prestat de 81,6 milions d'euros, un 40,3%. En aquest cas, l'import mitjà per hipoteca es va situar en els 114.072 euros.