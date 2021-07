En un temps de nombrosos canvis a tot arreu, que afecten el sector comercial en primer terme, la permanència d’un negoci al llarg de noranta anys és altament noticiable. A Fortià, la botiga de can Tibau ha arribat a complir nou dècades instal·lada a la plaça Catalunya d’aquest municipi. «La botiga va començar l’any 1931, quan l’avi Quim Badosa Ribas –casat amb la Conxita Carbó– va inscriure la botiga a l’Ajuntament com una abacería o el que seria una botiga de queviures.

Aquest primer negoci estava ubicat al costat oposat de la plaça d’on és ara la botiga. El 1940 –continua explicant Tibau– van venir cap aquí». Aquest és un establiment pel qual al llarg dels anys s’hi han aturat molt tipus de gent diferent alguns fins i tot coneguts com ara l’exdirector del Liceu de Barcelona o fins i tot Ricardo Bofill.

La botiga no ha estat mai tancada, ja que, fins i tot durant la Guerra Civil Espanyola, va aconseguir romandre oberta. «L’avi també era barber, però quan van travessar la plaça va deixar la barberia i va posar-hi un bar. Fins que, als anys vuitanta, els avis ja van ser grans i van morir en aquella dècada», relata Tibau, el qual segueix dient que, «des de ben jove, se’n va cuidar la meva mare, Catalina Badosa Carbó, que portava la botiga juntament amb la meva àvia. A més d’atendre la botiga, la mare solia anar a buscar pinso a Figueres per revendre’l a la gent que tenia bestiar al poble».

L’any 1994, Catalina Badosa va morir i el seu fill gran Marc es va posar al capdavant del negoci familiar. «Tenia vint-i-un anys, i ho vaig agafar juntament amb el meu pare, l’Ernest Tibau, que era ramader i pagès. Vam deixar el bestiar i ens vam dedicar a la botiga», afirma. Quan el pare es va jubilar, l’any 2005, van agafar una noia del poble, Núria Gili, que els ajudava, fins que es va jubilar ara fa uns tres anys. Des de llavors, tenen a la Dolors, una noia de Riumors.

«Amb el meu germà, Lluís, vam decidir fer la pàgina web www.labotigadefortia.com i aventurar-nos a fer una mica de distribució. Hem diversificat una mica el negoci, perquè tenim molta competència amb les grans superfícies», segueix explicant. La presència a Internet els ha permès arribar fins a Alemanya o França, on porten, entre d’altres, alguns dels productes de la comarca. També, com és normal en els temps que corren, són presents a les xarxes socials a través de Facebook i Instagram per fer difusió de les activitats, les promocions i alguns dels productes que tenen a la botiga.

«Hi ha gent que ens coneix i ve a veure la botiga. Per intentar fidelitzar el client intentem comprar productes de proximitat, alguns dels pagesos de la zona ens porten les coses que cultiven i també ens desplacem per anar a alguna fira o a buscar coses que ens interessa vendre, com a Molló a buscar-hi les famoses patates o als cellers de l’entorn a buscar-hi el vi de la DO Empordà.», argumenta el màxim responsable.

Per una botiga hi passa tota mena de gent. A banda dels clients del poble, el cap de setmana s’aturen cotxes que pugen des de Barcelona per gaudir de la comarca. També hi venen alguns francesos que tenen residència a Roses i coneixen la botiga de Fortià. A més, són distribuïdors de l’Arròs Tramuntana.

Alimentació Tibau és a la plaça

L’històric establiment comercial de Fortià es troba ubicat a la plaça Catalunya, just al costat de la Casa de la Vila. Aquest és un reclam per a molts compradors en un moment en què les grans superfícies atrauen el gran públic a l’hora d’anar a comprar.