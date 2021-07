Els habitatges de Roses que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran a partir del proper any, d’una bonificació del 50% en la quota de l’Impost de Béns Immobles (IBI). La mesura s’emmarca en el Pla per a la Transició Energètica de Roses, basat en la implementació d’un model energètic descentralitzat que busca assolir l’autoproducció necessària per abastir tota la població amb energia verda.

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Roses treballa actualment en la redacció de l’ordenança fiscal que establirà la regulació de la nova bonificació. El següent pas serà la seva presentació a l’aprovació del ple municipal, amb l’objectiu que sigui aplicable a partir de l’1 de gener de 2022.

El regidor de Medi Ambient de Roses, Francesc Giner, explica l’objectiu de la bonificació: "Aquesta iniciativa vol afavorir la instal·lació de sistemes d’energia renovable per a l’autoproducció i consum energètic particular a la població, seguint les directrius marcades pel Pla de Transició Energètica aprovat pel consistori el passat hivern". El Pla respon a la voluntat municipal per a la substitució progressiva al municipi d’energia d’origen fòssil per energia renovable i local, incloent els processos de producció, distribució, gestió i consum, amb un model descentralitzat i fent participar els diferents àmbits de la població: administració, agents econòmics i ciutadania.

L’alcalde de Roses, Joan Plana assenyala que "el govern municipal ha deixat clar el seu compromís amb la sostenibilitat i amb l’adaptació al canvi climàtic i ja ha desenvolupat projectes en aquesta direcció, com són la creació de la xarxa de biomassa que subministra les instal·lacions esportives o les recents mesures de regulació d’accés al Parc Natural del Cap de Creus. Ara tenim per endavant tot un seguit d’accions que ens marca el Pla de Transició Energètica, com és la bonificació que avui anunciem per incentivar l’autoproducció local."

La bonificació suposarà un estalvi d’un 50% de la quota íntegra de l´IBI i els beneficiaris en podran gaudir durant 5 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.