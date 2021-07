La DOP Oli de l'Empordà ha presentat, aquest divendres, davant una olivera mil·lenària a Palau-saverdera, la campanya "Tasta l'Oli de l'Empordà", amb representants dels col·lectius de cuina La Cuina del Vent i Girona Bons Fogons. Simon Casanovas, president de la DOP Oli de l'Empordà, ha explicat que «el lloc escollit enguany és el contrari del que fèiem abans, ja que ara anem al lloc de collita, al peu d'una olivera de 900 anys». Casanovas ha dit que esperen que aquesta campanya sigui un èxit.

A la presentació de la campanya, hi havia, també, l'alcaldessa de Palau-saverdera, Isabel Maria Cortada, i per part de la Diputació de Girona, hi estava representat Jordi Camps. L'acte ha servit per fer pública la presentació de noves propostes, com ara sortides enogastronòmiques per descobrir oliveres centenàries.