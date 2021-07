La Rambla figuerenca s'ha omplert aquest dijous 22 de juliol d'una vintena de parades per celebrar el "Mercat de Re(V)aixes", una proposta organitzada per Comerç Figueres Associació, i que vol dinamitzar la ciutat. De fet, no és casualitat que la fira tingui lloc un dijous, dia de mercat a la capital empordanesa.

El Mercat de Re(V)aixes ha obert les portes a les 9 del matí. Per accedir-hi, hi ha un control de seguretat on es comptabilitza la gent que hi entra. Per descomptat, cal portar mascareta i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada. Durant tot el matí, una afluència notable de gent ha passejat per la Rambla, això sí, sota un sol de justícia. «Sort de l'ombra dels plataners», comentava una dona a una de les botigueres. I gaudint d'aquesta ombra, els compradors, i curiosos, han pogut trobar tota mena de productes de botigues figuerenques: des de roba, passant per formatges, embotits, sabates i joies. «Trobo que és una fira molt completa, moltes botigues de Figueres s'hi han afegit. La Rambla fa goig», deia una dona al seu marit. I per amenitzar la vetllada, des de les onze del matí, i fins a la una del migdia, ha tingut lloc en directe el programa El Para-sol de Ràdio Vilafant, que ha descobert les entranyes del Mercat de Re(V)aixes.

El mercat dura només una jornada, i finalitza a les deu de la nit, moment en què es passa el relleu a la "Figueres Shopping Night", un esdeveniment ben especial que també promou Comerç Figueres Associació, i on, a part de poder gaudir de compres nocturnes, els passejants poden contemplar obres dalinianes projectades en edificis emblemàtics de la ciutat, així com gaudir de música en directe en diferents racons de Figueres.