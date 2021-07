El celler Masia Serra, de Cantallops, ha estat el guanyador del Premi Vinari 2021 a la millor visita enoturística i experiència de tast de vins. A més, els premis recomanen el celler, dins d’una selecció de les millors vinyes del paisatge vitivinícola català que permeten descobrir territori i passejar per l’origen de grans vins del país. Aquesta és la primera vegada que s’organitza una edició d’estiu d’aquests guardons i en la qual s’ha donat més pes a l’enoturisme. «Vàrem engegar aquest projecte d’enoturisme amb molt d’entusiasme l’any 2002, i aquest és el reconeixement a la nostra feina durant tots aquests anys», expliquen Jaume Serra i Sílvia Vilà, els amos del celler.

«Els Vinari són guardons molt reconeguts dins l’àmbit del mercat català i la seva repercussió ben segur portarà que molta més gent conegui el nostre projecte i s’animi a visitar-nos», afegeixen.

Situades al municipi de Cantallops, al peu del paratge natural de l’Albera, les vinyes de Masia Serra s’envolten d’un entorn paisatgístic singular, amb oliveres i alzines centenàries. Des d’aquest espai privilegiat, és des d’on Jaume Serra i Sílvia Vilà han dedicat el seu esforç a donar a conèixer als visitants l’elaboració dels seus vins i el territori vitivinícola empordanès on s’ubiquen.

Masia Serra proposa una oferta molt variada de visites enogastronòmiques com tasts de vins amb tapes d’embotits i productes artesans, esmorzars de forquilla, dinars maridats, amb bany a la piscina inclòs, o pícnics entre vinyes. D’altra banda, la seva terrassa, envoltada de vinyes i oberta tot l’estiu, és ideal per prendre-hi una copa, fer-hi el vermut o, fins i tot, un tast a mida amb els vins que més agradin als seus visitants, acompanyats de platets per a compartir. Durant l’any, i en especial, també, a l’estiu, hi fan concerts.

Així mateix, el celler ofereix allotjament al Recer, unes habitacions molt cuidades amb terrassa i un espai cobert de vidre, en contacte amb el paisatge, preservant la intimitat, on hi ha la banyera. L’estiu és una molt bona època per visitar Masia Serra i gaudir del paisatge del voltant.