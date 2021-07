Una tercera part del vinyar empordanès té més de trenta anys d’antiguitat, segons els resultats d’un estudi preliminar elaborat pel Consell Regulador de la denominació. El mateix informe conclou que un 3% dels ceps empordanesos tenen més de cent anys. Les vinyes més velles de la denominació empordanesa van ser plantades a finals del segle XIX i produeixen raïm des de fa més de cent vint anys. Són vint-i-vuit parcel·les que ocupen una superfície de dinou hectàrees.

Garriguella, Rabós i Espolla són els municipis de la denominació que concentren un major nombre de vinyes velles. També en destaquen altres poblacions situades a la plana de l’Empordà i a l’Albera, com ara Sant Climent Sescebes, Capmany, Masarac, Perelada o Vilamaniscle. En general, les vinyes velles estan situades en parcel·les petites amb una mitjana de 0,87 hectàrees.

Vinyes velles de varietats tradicionals de l’Empordà

Les vinyes més velles de l’Empordà són de varietats autòctones o tradicionals de la zona. En destaca especialment la carinyena negra, ja que el 90% de les vinyes d’aquesta varietat tenen més de trenta anys; el 60% més de seixanta i el 26% més de vuitanta. En el cas de la carinyena blanca, el percentatge de ceps de més de trenta anys se situa en el 86,7%. D’aquestes vinyes de carinyena blanca, un 26,5% tenen més de vuitanta anys.

L’altra varietat emblemàtica de la denominació, la garnatxa, és també molt vella. Concretament, un 61,4% de les vinyes de garnatxa roja van ser plantades fa més de trenta anys i un 14,9% fa més de vuitanta anys. Una altra varietat amb gran tradició a la zona, el macabeu, també atresora vinyes molt velles, amb un 64,1% amb més de trenta anys.

L’informe s’ha basat en una prospecció de les 2.318 parcel·les registrades actualment a la DO Empordà per determinar-ne l’antiguitat, la distribució varietal i la seva localització.

Els cellers reserven les vinyes més antigues o centenàries per produir els seus millors vins o els més icònics, ja que és ben conegut que les vinyes velles de més de trenta anys augmenten les possibilitats d’elaborar vins de gran qualitat. Són un tresor que diverses generacions de viticultors han preservat com una joia de les seves explotacions.

Terra de garnatxes i carinyenes amb una riquesa varietal única

L'Empordà és terra de varietats històriques. La garnatxa o la carinyena representa una tercera part de la vinya empordanesa. La denominació empordanesa és una àrea vinícola amb una riquesa varietal exclusiva, ja que és una de les poques zones vinícoles que produeix totes les varietats de garnatxes i carinyenes.

Avui en dia, les varietats autòctones representen prop del 65% de totes les vinyes de la denominació d'origen. El percentatge de les varietats tradicionals no ha deixat de créixer en els últims anys gràcies a l'aposta decidida dels viticultors empordanesos per la garnatxa, la carinyena, el macabeu o el moscatell, amb l'objectiu final d'elaborar vins únics i amb personalitat que siguin un reflex de la zona on es produeixen.