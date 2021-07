L’Associació d’Empresaris de Roses-Cap de Creus ha muntat el Punt d’Informació i Reserves de l’entitat, amb un nou model d’instal·lació. L’oficina turística es troba al port fins al 31 d’agost i, entre d’altres materials d’utilitat informativa, hi ha uns fulletons en què figura un llistat de tots els bars, restaurants i cafeteries de Roses i un mapa d’associats d’Empresaris de Roses-Cap de Creus.

Aquesta entitat, juntament amb l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses, porten dies fent campanya per atraure el turisme europeu, amb el reclam, en francès: Frontières ouvertes. Han optat per moure a través de les xarxes socials que no hi ha cap establiment a Roses tancat per Covid-19, la mascareta no és obligatòria a l’aire lliure però sí en espais tancats i en llocs molt freqüentats i els índexs de vacunació són molt alts perquè es fan vacunacions massives.