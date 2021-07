L'economia gironina ha registrat dos trimestres consecutius de recuperació després de ser la demarcació que ha patit una caiguda "més intensa" de l'activitat arran de la pandèmia. La Memòria Econòmica de Girona 2020, que analitza especialment l'impacte de la Covid-19 sobre l'economia, l'empresa i la societat, recull que entre el maig del 2019 i el del 2021 s'han destruir 2.442 empreses i 13.403 han hagut de recórrer a crèdits ICO. Les xifres apunten a un inici de recuperació, tot i que el turisme continua especialment tocat, però amb algunes incògnites damunt la taula com què passarà amb els treballadors que continuen en ERTO o si les empreses seran capaces de superar l'endeutament.

Les tres cambres de comerç gironines han presentat aquest dimarts la Memòria Econòmica de la demarcació. L'estudi se centra en l'impacte de la pandèmia en l'economia gironina durant el 2020 però també analitza les primeres dades del 2021 i recull una previsió sobre com evolucionarà la situació econòmica.

La directora d'anàlisi econòmica i autora de l'estudi, Carme Poveda, ha remarcat que les comarques gironines ha estat el territori de Catalunya que ha patit la caiguda "més intensa" arran de la pandèmia. Mentre que la caiguda del PIB al conjunt del país va ser de l'11,5%, a la demarcació va ser del 14,2.

L'estudi apunta que això evidencia la forta dependència de la demarcació al turisme, i també a la demanda estrangera, perquè és el sector econòmic més tocat i que encara no ha pogut frenar la davallada. La memòria exposa que l'impacte de la pandèmia deixa "xifres molt negatives i inèdites" a tots els sectors però el comerç i els serveis "presenten els pitjors saldos del 2020".

Ha estat un any nefast per a tots els sectors i gairebé l'única nota positiva que hi ha hagut són les exportacions: "Les exportacions de carn han salvat les xifres de l'any". I, a més, Poveda posa el focus en el fet que, tot i les dificultats, el nombre d'empreses exportadores s'ha mantingut o fins i tot augmentat.

Per pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica derivada de la pandèmia, Carme Poveda remarca que hi ha hagut "dues mesures estrella"; els ERTO i les línies d'aval per a crèdits de l'ICO. Això ha permès aguantar el nombre d'empreses i de treballadors amb feina però també afegeixen incertesa perquè encara es desconeix quin impacte tindrà en un futur.

En el moment àlgid de la pandèmia, a la demarcació hi va haver 65.934 treballadors en ERTO i el juny d'aquest any n'hi continuen 8.973 (un 5%), sense que ara per ara es pugui assegurar si tornaran a treballar o finalment es quedaran sense feina. El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha subratllat que els ERTO han estat una "idea brillant" però molt mal gestionada perquè hi ha hagut famílies que han estat mesos i mesos sense cobrar.

De maig del 2019 a maig del 2021 s'han destruït 2.442 empreses a la demarcació i 13.403 han hagut de recórrer a crèdit. Per això, Poveda remarca que, per evitar ofegar les empreses, és important que s'allargui el termini de retorn d'aquest endeutament més enllà dels 10 anys.

Després d'un any amb dades tan negatives, les primeres xifres del 2021 porten les cambres a ser "optimistes" sobretot perquè el teixit empresarial es va recuperant progressivament. De fet, el primer trimestre d'aquest any ja hi ha hagut alguns sectors que han millorat, i inclús creixent des d'aleshores. Tot i això, l'estudi exposa que no s'assoliran els nivells precrisi abans del 2022.