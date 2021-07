L'investigador català Daniel Esteban-Ferrer, doctor en nanobioingeniería per la Universitat de Barcelona (UB), ha desenvolupat un programari que permet visualitzar proves mèdiques en 3D amb unes ulleres de realitat virtual.

Aquesta eina permet veure «amb gran resolució» imatges d'òrgans, cèl·lules, neurones, bacteris o virus i analitzar-les en totes les seves dimensions per identificar canvis sospitosos i podria arribar a detectar precoçment malalties com el càncer o l'Alzheimer, ha explicat la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest diumenge.

«El programari actua com un macrozoom que permet caminar per l'interior de les cèl·lules o òrgans mitjançant la realitat virtual, de manera que podem observar amb certa facilitat estructures tridimensionals de manera més senzilla», ha explicat Esteban-Ferrer.

El projecte es troba ara com ara en fase de prova de concepte, un procés que s'allargarà durant prop de mig any, i l'investigador espera que «molt aviat es puguin fer proves en entorns reals com hospitals o laboratoris».

El projecte ha rebut el suport d'ACCIÓ, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Conselleria d'Empresa i Treball, a través del programa TECNIOspring Plus, que «promou la incorporació de talent experimentat a les empreses i agents de R+D».