L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha acordat, en el darrer ple, sumar-se a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XESS). Amb aquest compromís, el consistori castelloní informa que té la voluntat d’enfortir la qualitat de vida, la justícia social, la participació́ democràtica i la sostenibilitat.

La finalitat d’aquesta xarxa associativa és promoure, reforçar i consolidar aquest àmbit, fixant objectius i estratègies comunes i fomentar la cooperació i l’acció́ conjunta entre els seus membres, i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors. Els estatuts recullen, entre d’altres, les següents activitats: ajudar els ajuntaments membres a desenvolupar polítiques d’economia social i solidària i enfocaments de desenvolupament local; ajudar els ajuntaments a promocionar, difondre i enfortir l’economia social i solidària; incidir en les polítiques públiques d’economia social i solidària i d’altres àmbits relacionats, dutes a terme per administracions supramunicipals; relacionar-se amb els actors i les xarxes referencials a escala nacional i internacional de l’economia social i solidària; fomentar i generar aliances territorials per demarcacions, projectes i realitats; divulgar les experiències d’economia social i solidària fetes en els municipis; fixar objectius i estratègies compartides en matèia d’economia social i solidària; generar recursos i serveis (estudis, metodologies, indicadors, etc.), i intercanviar coneixements i experiències d’economia social i solidària entre els ajuntaments i consells comarcals membres de l’associació.

Aquesta associació vol influir en les polítiques públiques d’economia social i solidària que duen a terme les administracions supramunicipals, i a més relacionar-se amb els actors i les xarxes representatives a escala nacional i internacional.