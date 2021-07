El Club de Vela Ballena Alegre – Camping & Bungalow Resort and Spa La Ballena Alegre Costa Brava i la Fundació Cruyff han renovat l’acord de col·laboració amb l’objectiu de promoure i organitzar diferents activitats i accions de recaptació de fons per facilitar l’accés a la pràctica esportiva i creació d’espais esportius per a infants i joves amb diversitat funcional i/o en risc d’exclusió social i les seves famílies, especialment en l’esport de la vela. Totes dues entitats van iniciar la seva col·laboració l’any 2019 durant la celebració del Formula 18 Catamaran World Championship.

Actualment, el Club Vela Ballena Alegre organitza a l’escola de vela activitats de vela adreçades a famílies, especialment aquelles amb infants amb algun tipus de diversitat funcional. Al mateix temps, també duu a terme accions de d’inclusió i sensibilització sobre les activitats organitzades per la Fundació Cruyff.

L’acord de col·laboració contempla el disseny i desenvolupament de noves accions i projectes durant el trienni 2021-2022-2023. Durant els propers anys, les regates internacionals organitzades pel Club, com el Hobie Cat Multi European Championship 2021, el Hobie 16 Worlds 2022 i el recentment concedit Optimist World Championship 2023, esdevindran plataformes d’especial difusió, i que alhora donaran projecció internacional de les accions de responsabilitat social que motiven aquesta col·laboració entre el Club Vela Ballena Alegre i la Fundació Cruyff.