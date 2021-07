L’Ajuntament de Roses ofereix als professionals dels sectors de la restauració, comerç i serveis de la població una línia de subvencions per al finançament de l’impuls l’impuls tecnològic dels seus negocis. El termini per presentar la sol·licitud i justificació de la subvenció serà del 29 de setembre al 18 d’octubre.

Aquesta subvenció té com a objectiu ajudar a afrontar la situació econòmica dels establiments de la restauració, comerç i serveis (inclosos serveis turístics) de Roses que han hagut de fer inversions en tecnologia per poder adaptar-se a la situació provocada per la crisi sanitària del Covid-19 i per afavorir l’impuls tecnològic dels mateixos millorant la seva competitivitat.

Poden optar a la subvenció els professionals (persones físiques o jurídiques) dels sectors de la restauració, comerç i serveis (inclosos serveis turístics) de Roses. La sol·licitud de subvenció pot ser de com a màxim 1.000 € i inclou gran quantitat de productes i serveis, des de l’adquisició de dispositius com ara webcams, MiFi’s, pantalles tàctils, connexions telemàtiques, sistemes check-in, programaris per a creació de pàgines web o botigues online, etc, fins a la contractació de serveis tècnics per a la creació de pàgines webs, venda online o community managers. Tots els productes i serveis han hagut de ser adquirits o contractats entre el 14 de març i el 30 de juny d’enguany,