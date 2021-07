Un total de 30 productes elaborats per 18 empreses altempordaneses han estat premiats en la quarta edició del concurs per obtenir el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent de la Diputació de Girona.

Les empreses empordaneses que han rebut el distintiu són: Raicom SA per Ratafia empordanesa; Recuits de l’Empordà SL pel seu Kèfir d’aigua i fruits mediterrani eco, Mató d’ovella, Llet d’ovella eco, Iogurt natural de vaca, i Formatge eco madurat el bordegàs d’ovella; Emporam SL, per Posidó; Enric Torrent, de Pelai Carnisseria-Xarcuteria, per Gelatina d’allioli, llonganissa de pagès, botifarra negra i botifarra de perol; Collverd, per Foie gras extra, Foie gras entier mi-cuit Collverd i Foie gras celler collverd. Oli de Ventalló per Serraferran oli d’oliva verge extra; Conserves Bahía per Anxoves de Roses en sal; Callol Serrats per Filetes d’anxova en oli, Colatura d’anxova selecció de primavera, Colatura d’anxova amb oli d’oliva verge extra, Olives manzanilla farcides amb filets d’anxova; Pescadors de Rodes, per Carpaccio de gamba del Cap de Creus; Celler Hugas de Batlle, per Vall de Molinàs blanc 2018; Celler Gerisena, per Blanc de Gerisena 2019; Vinyes dels Aspres, per Oriol Rosat 2019; Celler Cooperatiu d’Espolla, per Babalà-vi negre eixerit 2019; Roig Parals, per Camí de Cormes - Samsó 2017; Pere Guardiola Celler, per Torre Capmany - Velles soleres; Roig Parals, per L’eròtic; Celler Gerisena, per Dolç de Gerisena-Àmfora; i finalment, Vinyes dels Aspres, per Bac de les Ginesteres.

Tanmateix, en total s’ha atorgat el segell a 79 productes elaborats per 51 empreses gironines, i l’entrega dels guardons va tenir lloc el passat 6 de juliol en un al jardí de l’Hotel Mas Solà de Santa Coloma de Farners.