La rendibilitat dels pisos de lloguer de Catalunya s'ha situat en un 5,13% en el segon trimestre, segons un informe de pisos.com. Aquesta xifra està per sota de la mitjana estatal, del 6,26%, però constitueix un "valor fiable per als inversors", ja que l'estabilitat del mercat i la forta demanda de lloguer converteixen Catalunya en un dels principals epicentres per a la inversió a l'Estat. Els preus competitius per a la compra de residències a Extremadura, Castella – La Manxa o Aragó les posicionen al capdavant de la llista, amb rendibilitats del 8,03%, el 7,58% i el 7,24%, respectivament. Madrid (4,82%), Euskadi (4,39%) i Balears (4,23%) són les comunitats amb menys rendibilitat de l'Estat per l'elevat preu de l'habitatge.

Per capitals, Múrcia repeteix com la més rendible, amb un 7,74%, seguida de Saragossa (6,57%), Les Palmes (6,50%) i Badajoz (6,37%). Barcelona (4,21%), Palma (4,10%) i San Sebastián (3,65%) són les capitals menys rendibles de l'Estat, ja que són les localitats més cares per comprar un habitatge.Tot i això, la seva menor rendibilitat també es veu compensada per l'elevada demanda de lloguer d'aquestes localitats i, per tant, el menor risc que corre l'inversor en l'operació.

A l'Estat, la rendibilitat bruta del lloguer entre abril i juny ha estat del 6,26%. Així, tenint en compte que el preu mitjà de compra d'una residència de 90 metres quadrats és de 166.050 euros, i que la renda mitjana mensual és de 867 euros, el propietari obté 10.404 euros bruts anuals. La rendibilitat registrada en el segon trimestre suposa un increment d'una dècima respecte al mateix trimestre de 2020 (6,16%), però és inferior a la xifra registrada en el primer trimestre de l'any (6,44%)."El mercat immobiliari espanyol segueix mostrant una gran resiliència en aquesta crisi i segueix confirmant-se com un sector en el qual els inversors troben seguretat i certeses a mitjà termini, un fet que no es dona en altres mercats com el borsari o el de criptomonedes", assegura el director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font.