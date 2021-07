El turisme català i espanyol ha substituït les "poques anul·lacions" de reserves que s'han produït per part de ciutadans francesos, arran de la recomanació de l'Elisi de no venir a Espanya i en particular a Catalunya. La gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, reconeix que "els preocupa" les paraules del govern francès, però explica que "confien molt" en el client català i de la resta de l'Estat.

Per això, preveuen tenir un "molt bon estiu" al litoral del Baix Empordà. En altres localitats com El Port de la Selva expliquen que han vist cancel·lacions de reserva puntuals, però que s'han omplert amb client de proximitat. Ciutadans francesos que estiuegen a la Costa Brava, asseguren sentir-se "molt segurs".