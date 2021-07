L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha demanat aquest divendres aprofitar les "eines" per a la reactivació socioeconòmica en el marc de la pandèmia de la Covid-19 -com ara els fons europeus Next Generation- per transformar el model productiu, del tal manera que es garanteixi l'equilibri social i territorial. El president de l'ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha convidat a no quedar-se "només" amb la sortida de la crisi i a abordar un model econòmic que sigui "verd, digital, resilient i equilibrat". Soler ho ha dit en el marc del debat municipalista organitzat per l'ACM, que ha comptat amb la participació de més de 150 persones vinculades a l'administració local, que han seguit l'esdeveniment de manera telemàtica.

L'opinió de Soler coincideix amb la que ha expressat el president d'Infraestructures de la Generalitat, Miquel Buch, que ha apostat per treballar "de forma diferent", reduir la contaminació i afavorir el medi ambient o lluitar contra el despoblament.

En aquest sentit, el vicepresident de Dinamització Econòmica de l'ACM i alcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, ha considerat "clau" el paper dels ajuntaments perquè estan "al peu de carrer" i poden copsar les necessitats de la societat.

Un aspecte que ha compartit el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos, que ha destacat el "paper protagonista" de l'Ajuntament en la gestió dels fons estructurals "perquè és l'administració que coneix millor les capacitats productives del territori i pot adaptar els fons extraordinaris a una transformació que afecti el conjunt del territori".De la seva banda, la directora de la Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat del Tecnocampus, Sònia Llorens, ha reclamat apostar per l'economia circular perquè el model econòmic actual és "absolutament insostenible".