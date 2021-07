La costa catalana viu amb un "optimisme contingut" l'inici d'una temporada d'estiu marcada per l'explosió de nous casos de coronavirus. Les perspectives són "bones", però les associacions turístiques avisen que "no pot ser que només s'enviïn missatges negatius" i reclamen una "bona campanya de comunicació" per recuperar el turisme estranger. A la Costa Brava, de moment, no hi ha cancel·lacions. A l'àrea metropolitana, els establiments turístics preveuen un augment dels clients respecte a l'any passat, però temen les noves restriccions. La Costa Daurada també està pendent de la reactivació dels mercats internacionals en un "any de transició" amb ajustaments en els preus per la "sobreoferta turística".

La primera quinzena de juliol, tradicionalment, és un dels termòmetres de la temporada d'estiu per al turisme.

Les comarques gironines estan pendents de la reactivació dels visitants estrangers, amb un pes molt important a la zona. A la Costa Brava Centre, interior i muntanya, el turisme de proximitat augura bones perspectives, però a la zona sud i els punts amb més flota hotelera "necessiten el visitant internacional".

Tot i això, les perspectives són "bones". La portaveu de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG), Marina Figueras, creu que pot ser un "bon estiu" si es mantenen o "milloren" les restriccions. Figueras diu que l'empitjorament de les dades dels últims dies no els està afectant les reserves i que, per ara, no estan registrant cancel·lacions.

Figueras remarca que cal superar la campanya d'estiu i intentar que "s'allargui". "L'activitat econòmica necessita reactivar-se", afegeix. Així mateix, fa de nou una crida a recuperar el turisme estranger. "Cal una bona campanya de comunicació. No pot ser que només s'enviïn missatges negatius", insisteix.

A la Costa Brava, molt turistes de Barcelona i d'altres punts del territori han decidit fer unes vacances de proximitat. És el cas de la Natalia i en Miguel, que han llogat amb la família una casa a s'Agaró. "Vam decidir venir aquí per la covid, per evitar llocs amb molta gent. Unes vacances de baix risc", afirma la Natàlia. Tant ella com la Dolors Mas o Susana, una gironina que des de fa uns anys viu a Holanda, creuen que la situació anirà millorant malgrat alguns "alts i baixos" gràcies a la vacunació.

Al Càmping La Llosa, a Cambrils (Baix Camp), auguren que en les properes setmanes el visitant estranger augmentarà entre un 10 i un 15% respecte a l'estiu passat. Pel que fa a l'ocupació actual entre setmana, en aquest allotjament turístic se situa al 80% en el cas de bungalows i el 65% en les parcel·les d'autocaravanes.

El co-propietari del càmping, Jordi Nolla, ha assenyalat que el públic nacional ha crescut respecte temporades anteriors, però no suficient per penjar el cartell de complet tal com havien fet anys enrere. "Les reserves d'última hora han augmentat arran de la pandèmia, sobretot entre els caps de setmana de maig i juny", ha afirmat.

En canvi, enguany des del càmping no pateixen per les cancel·lacions. Nolla ha definit "d'allau" i "bogeria" el volum d'anul·lacions que es va concentrar l'estiu passat i s'ha mostrat a l'expectativa de les indicacions dels diferents mercats europeus a l'hora de recomanar viatjar o evitar visitar el conjunt de l'estat espanyol.

També estan pendents dels moviments dels diferents mercats internacionals a l'Hotel Blaumar, a Salou (Tarragonès). El director general del Grup Blaumar, Albert Canadell, ha insistit que tot i les recomanacions de certs països de no viatjar a Catalunya, el sector ha fet "una aposta clara per la seguretat amb protocols covid" i ha fet una crida a la tranquil·litat.

Canadell ha explicat que la rebaixa de públic internacional ha comportat un canvi de xip entre els professionals turístics, que ara treballen per fidelitzar al turista nacional. En aquest context, ha subratllat que aquest 2021 "és un any de transició" en què s'han hagut d'ajustar els preus donada la "sobreoferta turística" present a la Costa Daurada.

A Sitges, l'Hotel Sunway entoma la temporada amb "optimisme molt contingut". El seu director, Fran Dubón, assegura que hi ha un salt de reserves "molt elevat" en comparació el 2020, però es mostren expectants a l'evolució de la covid. Si fa un any l'ocupació va ser del 60% al juliol i del 70% a l'agost, ara es preveu fregar el 90% i acostar-se poc a poc al ple absolut d'abans de la pandèmia. Reserves d'última hora, estades més curtes i clients de proximitat són la dinàmica d'aquest estiu. Per la seva banda, és el mític Tibu-Rón de Castelldefels es va avançar a les restriccions de l'oci nocturn amb la supressió de la seva pista de ball l'any passat per reconvertir l'espai interior de local en un restaurant.

El Tibu-Rón centra ara la seva aposta en la restauració i en passar "de l'oci nocturn a l'oci diürn" per poder continuar treballant. "Ens va sorprendre que permetessin ara l'oci nocturn d'aquesta manera", explica el seu gerent, Juan Manuel Lema. Ara esperen que no hi hagi noves restriccions al sector perquè "cada canvi suposa un esforç econòmic important" per poder fixar nous horaris i nous aforaments o gestionar la contractació i acomiadament de personal. En aquest sentit, Lema reclama a les administracions un pla "realista" perquè els negocis puguin fer una planificació a mitjà termini, tant a nivell logístic com de personal. "No es poden ordenar mesures que no es poden complir. Ja portem massa temps així", es lamenta el gestor del Tibu-Rón. A peu de platja, el moviment de visitants i turistes sembla viure aliè a la tímida recuperació dels percentatges d'ocupació dels allotjaments turístics. Des de Salou, no és precisament fàcil plantar el para-sol a primera línia de mar.

Són nombrosos els qui han decidit passar les seves vacances sota el sol, a certa distància uns dels altres, o bé prenent alguna cosa a les guinguetes de platja. Les mascaretes, en aquest espai, són difícils de veure, però un cop es traspassa el passeig marítim tornen a ser presents, especialment entre el col•lectiu de gent gran. El responsable de la guingueta Makarena de Mataró, Matías Ullés, espera que les restriccions aplicades a l'oci nocturn no vagin més enllà pel que fa a la restauració. "Seria la ruïna", assegura. Malgrat les pors, Ullés confia que la temporada anirà bé perquè els clients tenen moltes ganes de gaudir de l'estiu "amb mesures covid ben fetes". Ullés també agraeix que ajuntaments com el de Mataró siguin comprensius i els permetin utilitzar metres de sorra per poder mantenir el mateix nombre de taules respectant les distàncies.