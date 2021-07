Des de fa un any, Xaloc, organisme autònom de la Diputació de Girona, ha endegat una campanya als municipis amb delegació d’implementació de TPV (terminals punts de venda). Aquest és un servei addicional que ofereix l’organisme de forma gratuïta amb la voluntat de facilitar, d’una banda, el pagament dels impostos als ciutadans i, de l’altra, la feina als empleats públics dels ajuntaments. D’aquesta manera es dona resposta a la progressiva exclusió financera que viuen alguns municipis de les comarques gironines.

El TPV permet als ajuntaments acceptar pagaments a través de targeta bancària. Juntament amb el terminal, Xaloc facilita un lector, un dispositiu que mitjançant un raig làser llegeix un codi de barres i introdueix la informació a l’ordinador. Aquesta eina agilitza les gestions a través del simple escaneig d’una etiqueta per fer-ne el registre i redueix els errors gràcies a l’exactitud que ofereix la tecnologia làser.

Un dels municipis que utilitza aquesta eina és l’Ajuntament de Terrades. L’alcalde, Isidre Felip, ha remarcat la millora que ha suposat aquest mitjà per a l’Ajuntament i els veïns, durant la reunió que ha mantingut aquest matí amb el president delegat de Xaloc, Jordi Camps, i el gerent de l’organisme, Josep Manel Roson. Aquesta reunió s’emmarca en les visites que es realitzen a diferents pobles de les comarques gironines per tractar sobre les delegacions i copsar de primera mà les necessitats dels ajuntaments en matèria de tributs.

Actualment, un total de tretze municipis disposen d’aquest dispositiu, ajuntaments que tenen delegada en Xaloc la gestió de la recaptació en executiva o en voluntària, com també la delegació de les multes i les sancions. Després d’un any de funcionament, els resultats indiquen que la valoració d’aquest servei és molt positiva. A més, és una eina que també s’utilitza en les oficines territorials de Xaloc des del 2019.

Tal com ha expressat el president delegat Jordi Camps, «cal donar resposta a les necessitats que sorgeixen fruit del despoblament en els municipis i a les conseqüències que això comporta, com és la desaparició dels serveis d’oficines bancàries. Xaloc ho ha fet, cobrint una necessitat que des de fa temps ens reclamen els ajuntaments». Han desaparegut moltes entitats i els habitants s’han de desplaçar a pobles més grans del costat per fer transaccions ordinàries. El despoblament rural és un fet que creix desorbitadament en els pobles petits. Per això cal «garantir les mateixes oportunitats i serveis que té la resta del territori» ha afirmat Camps.

Per la seva banda, Josep Manel Roson, gerent de l’organisme, s’ha mostrat satisfet pel bon acolliment que ha tingut aquesta iniciativa: «Una disminució en la xarxa d’oficines bancàries repercuteix en l’exclusió financera dels habitants. Per això Xaloc proposa altres canals d’accés. A Catalunya, dels 947 municipis, 467 no disposen de cap oficina bancària, i això deixa un 3,2% de la població catalana sense accés a una entitat financera».

Al llarg d’aquest 2021 està previst que Xaloc ofereixi aquest servei a més municipis de les comarques gironines. L’organisme treballa per fer front als reptes econòmics mitjançant una gestió eficaç dels seus serveis. En aquest sentit, la digitalització és una millora en la qualitat del servei, ja que redueix el temps d’espera, agilitza els tràmits i alhora facilita el compliment de les obligacions dels ciutadans.