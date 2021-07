L’Ajuntament de Roses aplica enguany, per segon any consecutiu, la suspensió durant un període de sis mesos del cobrament de la taxa per ocupació de la via pública dels establiments comercials i hostalers de la població. Amb aquesta mesura es vol ajudar l’empresariat i professionals d’aquests sectors afectats per les mesures de contenció i de tancament d’activitats provocades per la pandèmia.

La mesura suposa que des del passat dijous 1 de juliol, i fins al 31 de desembre, les ocupacions comercials i de l’hostaleria dels establiments de tota la població, així com les corresponents a les parades del mercat setmanal, han quedat suspeses a efectes del pagament per l’ús de la via pública que realitzen.

L’aprovació d’aquesta suspensió temporal, que s’aplica de manera automàtica en el padró de la taxa sense que els interessats hagin de presentar cap sol·licitud ni realitzar cap tràmit addicional, representarà que l’Ajuntament de Roses deixi d’ingressar enguany un total de 230.000 €.

L’exempció té per objectiu ajudar a la reactivació de l’economia del municipi i, tal i com indica el regidor d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament, Marc Danés, "compensar comerços i restauració per la caiguda d’ingressos provocada a causa de les restriccions per la pandèmia. Esperem que aquesta iniciativa, juntament amb l’arribada de turisme prevista aquest estiu, contribueixin a fer reflotar els negocis".