Satisfacció i bones expectatives entre els firaires de les comarques de Girona després de les primeres festes que s'han fet en diferents pobles i ciutats de la demarcació. I és que la resposta del públic està sent "molt bona", un fet que estan convençuts que té a veure amb la "seguretat" que ofereixen a les atraccions. Tot i això, entre un 10 i un 20% de les famílies han preferit no començar la temporada, en bona part perquè les primeres fires es van anul·lar i van preferir buscar-se la vida en un altre sector. A més, des de l'Associació de Firaires de les Comarques Gironines lamenten l'actitud d'alguns consistoris com el de Blanes que els posa "traves" per treballar, tot i que n'hi ha d'altres, com Palamós, que els ha facilitat la feina.

Cert optimisme entre els firaires de les comarques gironines després de l'inici de temporada. Tot i que amb moltes reserves, des del sector preveuen una bona temporada i més després de veure la reacció del públic que "té ganes" de recuperar el que no es va poder fer durant tot l'any passat. En aquest sentit, el vocal de l'Associació de Firaires de les Comarques Gironines, Hug Castillo, remarca que un element "clau" és la seguretat que les atraccions ofereixen als clients. Les bones expectatives, però, no han impedit que prop d'un 15% de negocis hagin decidit no començar la temporada i esperar-se a la següent. El motiu, en la majoria de casos, ha estat la incertesa generada arran de la cancel·lació de les primeres fires de l'any com les de Cassà de la Selva, Figueres o Llagostera.

Això ha fet que moltes d'aquestes persones –en molts casos tota la família- optessin per seguir en feines que s'han hagut de buscar mentre les restriccions els han impedit treballar. "Al final cadascú ha hagut de mirar per ell i guanyar-se la vida en altres llocs i ara prefereixen esperar-se a l'any que ve que puguin començar a ple rendiment", explica Castillo.

Des de l'associació recorden que hi ha una "important quantitat de despeses" cada vegada que arrenca l'activitat. "Pensa que hi ha molta documentació per fer, posar en marxa les màquines i passar les ITV corresponents", remarca el vocal de l'entitat. Aquest fet es va deixar notar en, per exemple, les fires de Palamós on hi havia menys atraccions de les que habitualment s'hi instal·laven.

Demanen suport als ajuntaments

Una de les demandes que més repeteixen els firaires és que els ajuntaments els ajudin amb una rebaixa de la taxa que han de pagar per poder posar l'atracció. Castillo reconeix que hi ha consistoris que els faciliten la feina, però insisteix en recordar que han passat "un any i mig molt complicat" i que una rebaixa del preu és "necessària".Amb tot, des de l'associació celebren que a dia d'avui no tenen cap fira suspesa d'ara fins a l'octubre si bé cal anar negociant "amb cada ajuntament" les condicions per poder treballar.

Problemàtica amb Blanes

Amb qui estan en peu de guerra els firaires, però, és amb l'Ajuntament de Blanes. El motiu és que el consistori es nega a deixar posar les atraccions a la zona del Passeig de Mar, un fet que indigna el sector ja que ho consideren un greuge comparatiu amb, per exemple, els paradistes que fan mercat.A més, Castillo assegura que ells compleixen "escrupolosament" amb les mesures de seguretat i sanitàries i demana a l'Ajuntament de Blanes que reconsideri la situació. Per fer pressió, aquest passat dimarts van col•lapsar el centre de la capital de la Selva Marítima amb els seus camions per queixar-se contra el consistori.