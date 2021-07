El comerç ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia. Per aquest motiu, Comerç Figueres Associació ha treballat de forma incessant per promoure les botigues de la ciutat i, en definitiva, contribuir a la millora de la capital de l’Alt Empordà.

Figueres s’ha vist molt afectada, com a tot arreu, per la pandèmia, i el comerç és un dels sectors més perjudicats. Com treballen des de Comerç Figueres Associació per pal·liar la crisi?

Des de Comerç Figueres estem emprenent diverses iniciatives. En primer lloc, estem oferint als nostres associats beneficis en el consum d’energia. En segon lloc, durant la pandèmia, també hem ofert l’opció de comprar gels hidroalcohòlics de forma conjunta perquè l’associat se’n pogués beneficiar. I, finalment, també estem sempre en comunicació amb l’Ajuntament de Figueres.

En aquest sentit, aquest estiu col·laboren amb l’Ajuntament i el Museu Dalí en diverses iniciatives?

Sí. Hem intentat promoure diverses accions aquest estiu: la Shopping Night els dijous de juliol i agost, les projeccions d’obres dalinianes a edificis de la ciutat, música en directe... En aquest sentit, ara estem programant altres actuacions, ja no només per a l’estiu, sinó també per a setembre, octubre, etc.

Aquestes propostes ajudaran el comerç figuerenc aquest estiu?

I tant. Totes les campanyes ajudaran. Però el comerciant també ha de ser molt conscient que això implica estar oberts i col·laborar. Organitzar una Shopping Night, decorar les façanes de la ciutat..., porta un esforç, i crec que el comerciant ha de ser conscient que hem de fer la prova. Tots ens hauríem d’implicar obrir fins a les onze de la nit, perquè sigui un èxit ens hem de bolcar tots, si no serà un desastre.

Està costant la implicació en aquestes propostes?

Soc conscient que molts negocis són familiars, i que moltes vegades és el mateix propietari el que s’ha d’estar fins a les onze de la nit. Però considero que si es reflecteix en un augment de les vendes, en la dinamització de la ciutat... Hem de ser els primers a voler-ho, no?

Creu que l’Ajuntament s’implica prou en promocionar el comerç figuerenc?

Mai és suficient. Nosaltres som l’associació més representativa de la ciutat, englobem 250 comerços, i penso que hem de ser conscients que Figueres viu del turisme i del sector terciari. L’Ajuntament s’hauria d’implicar amb totes les accions possibles i intentar treure de cada comerç quines són les seves necessitats i no només implicar-se en les accions que hem emprès fins ara, que està molt bé, sinó que també hi hagués una continuïtat.

Potser caldria promocionar Figueres més enllà del Museu Dalí?

Sí. Nosaltres hem dit moltes vegades de fer rutes per la ciutat i poder promocionar no només la visita al Museu Dalí, sinó també les compres i els dinars a la ciutat. Des de Comerç Figueres havíem pensat fer-ho en forma de paquets turístics; és a dir, que el turista que es quedés a dinar després tingués uns avantatges a les botigues de Figueres. I caldria no només englobar el comerç i la restauració, sinó també els hotelers.

En aquesta línia, estan treballant també perquè les botigues puguin obrir els migdies, oi?

Sí. I si ho aconseguim seria fantàstic, perquè la ciutat al migdia mor. I moltes vegades els turistes, si per exemple venen de França, dinen d’hora, i el que volen és que una botiga a les tres de la tarda estigui oberta; no s’esperarà fins a les cinc de la tarda. Fins ara, arran de la pandèmia, això no ha tingut tanta transcendència, però ara crec que ja comença a ser una prioritat poder mantenir els comerços oberts al migdia. Però és el peix que es mossega la cua. Si obrim al migdia i funciona, el següent dia repetirem. Però si només som quatre els que obrim, això no tindrà resultats.

La seva farmàcia està situada al carrer Ample, un dels rovells de l’ou del comerç figuerenc. Creu que aquesta zona està prou cuidada?

Sempre es pot millorar. Penso que una ciutat ha de ser atractiva físicament; enjardinada, amb la il·luminació correcta... Jo, per exemple, a la nit tanco tard, i moltes vegades no em sento segura tornant cap a casa. Per això penso que caldria, en primer lloc, millorar la seguretat, però també la decoració de la ciutat, dinamitzar-la... Una vegada, per exemple, vam decorar el carrer Ample amb motiu del medi ambient i va quedar molt bonic. Fer iniciatives diferents que puguin donar un valor afegit a la ciutat i als seus carrers.

I mantenir-les en el temps...

És clar. A tot el centre hi hauria d’haver papereres, jardineres amb flors, bancs... Per exemple, la zona del carrer Ample de davant de la rellotgeria Ferrer, en comptes de fer una zona marginal, estaria bé posar bancs, arbres ben podats... Crear una harmonia de ciutat. L’Ajuntament està posant fil a l’agulla, però la neteja dels carrers hauria de ser més eficient.

Seria fer més agradable la visita a la ciutat?

Sí. Per exemple, a Figueres un punt d’atracció molt important i que avui dia, per desgràcia, hi ha l’ambient que hi ha, és la Rambla, i hem d’evitar que això sigui així. I com ho podem fer? Doncs, per exemple, fent que passin coses a la Rambla els dissabtes a la tarda. D’aquesta manera es podria perimetrar la Rambla i fer una fira de gremis, d’artesania... Això seria molt divertit.

Per acabar, abans comentava que volen seguir promocionant iniciatives per dinamitzar la ciutat de cara a la tardor. En què estan treballant?

Estem pensant a fer la Ruta de l’etapa, intentant fer una conjunció amb diferents cellers. Seria una ruta gastronòmica que mantindria una mica l’essència dels Tastets Surrealistes, però des d’un punt de vista diferent. També estem pensant fer alguna iniciativa per Oktoberfest. Després, a inici de novembre fer el Movember, que els francesos tenen festa i podríem atreure’ls. I després una campanya de Black Friday que aniria seguida de la de Nadal. Al final seria mantenir continuïtat tot l’any i fer que cada mes passin coses.