La pandèmia ha canviat molts hàbits i tendències en matèria de consum. En el tema de l'habitatge també s'han experimentat canvis, a conseqüència dels períodes de confinament, les restriccions i limitacions de mobilitat. En aquest sentit, s'han alterat les prioritats en demanda d'habitatge i a l'hora d'analitzar la compravenda d'immobles han entrat en joc noves dinàmiques. Si tradicionalment l'habitatge de segona mà era la més demandada, actualment s'està experimentat un repunt en l'interès per l'obra nova.

Per a desgranar aquestes tendències en la compravenda d'habitatges de segona mà i obra nova, hem recorregut a l'opinió d'experts immobiliaris. En concret, comptem amb l'experiència de Concepción Sánchez Huesca, Gerent de la Immobiliària Bellamar de Màlaga. Segons aquesta professional del sector immobiliari, “la tendència del sector de segona mà està a l'alça en determinades zones, en les quals es detecta una demanda molt alta. El problema està en l'oferta, la qual en moltes ocasions és escassa. Això fa que els preus de l'habitatge de segona mà hagin pujat notablement en els últims mesos”. No obstant això, en el mercat d'habitatge d'obra nova es troben promocions molt atractives, “les quals es venen ràpidament”, indica Concepción. “En obra nova hi ha oferta molt interessant, la qual cosa fa que aquestes promocions comptin amb preus més competitius que els habitatges de segona mà”, conclou.

Tipus d'habitatge demandat

Quant a la tipologia d'habitatges més demandats, el protagonisme se l'emporten els immobles de 2 i 3 dormitoris amb terrasses. No obstant això, també es demanden senzills apartaments, amb totes les comoditats, en zones cèntriques i varietat de serveis a l'abast de la mà. A l'hora d'analitzar el perfil dels clients aquest també varia, ja que va des de les famílies joves amb nens petits a la recerca de més espai, fins a persones jubilades que prevalen la comoditat enfront de l'amplitud.

Finalment, si mirem al futur, des de la immobiliària consultada les previsions són d'allò més optimistes. “La gent no vol tenir els seus estalvis en el banc, ja que això suposa pagar comissions i no obtenir cap benefici”, explica Concepción Sánchez. Per això, “prefereixen comprar i invertir i després llogar”, assegura. Com a conseqüència, la demanda d'habitatge està experimentant un clar repunt i això es tradueix en les bones previsions del mercat immobiliari.