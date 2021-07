La pandèmia ha sacsejat amb força a nombrosos sectors productius. A Espanya, un dels sectors més afectats ha estat, sens dubte el turístic, arrossegant amb ell a gran part dels professionals de l'hostaleria. Molts han estat els negocis hostalers que no han pogut resistir als embats del coronavirus i s'han vist obligats a baixar la persiana. Uns altres, per part seva, han intentat tirar endavant, malgrat les contínues restriccions i limitacions d'activitat. Malgrat tots aquests obstacles, la fi de l'estat d'alarma i els avanços en la campanya de vacunació han fet que l'estiu s'encari amb optimisme i, per això, el sector hostaler mira al futur pensant en reobertures, adaptacions de negoci i oferint nous serveis.

Entrant el mes de juliol i amb la temporada d'estiu arrencant, el sector de l'hostaleria es posa en marxa i intenta recuperar el seu lloc com a referent en la creació d'ocupació a Espanya. Les últimes dades de l'atur així ho demostren i en això coincideixen experts en Recursos Humans, com Juan Antonio Sánchez, Director d'Adecco Hostaleria. “Aquest estiu s'espera recuperar el turisme nacional i de cara a l'any que ve s'activarà també el segment urbà”. En aquest sentit, matisen des d'Adecco, “el mercat és bastant irregular fent una doble diferenciació entre el client de negocis o el vacacional. En el primer cas, al mercat li està costant recuperar-se i segueixen molts hotels tancats en destins de negocis com Madrid i Barcelona on s'espera ja a 2022 per a recuperar ocupacions pre-pandèmia”. Quant al turisme vacacional, “depèn molt de la campanya de vacunació i de les restriccions en cada zona”. En aquest sentit, cal destacar que “el turisme nacional està optant per destins nacionals enguany en un 70%”.

Perfils més demandats en l'hostaleria

En aquests moments, segons les dades aportades per l'empresa de selecció de personal Adecco, el perfil més demandat en el sector hostaler és el d'Executiu de Vendes, el qual rep més del 30% de les ofertes d'ocupació publicades. Altres categories demandades són el Responsable de Recepció, Sommelier, coordinador d'esdeveniments o Maitre.

També destaquen les vacants per a personal de neteja, cambrers o tècnics de manteniment. Aquests últims perfils responen a l'oferta de serveis més segurs, en compliment amb els protocols covid establerts per a garantir la higiene i mesures de seguretat exigides per a controlar la pandèmia.