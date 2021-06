La proposta definitiva de CaixaBank per l'ERO és rebaixar les sortides de treballadors a 6.452 persones, per sota de les més de més de 8.200 anunciades inicialment, i eliminar els acomiadaments "forçosos". Així ho han explicat els sindicats després d'hores de reunions de matinada coincidint amb l'últim dia de negociacions per l'expedient. L'empresa i la representació legal dels treballadors s'han emplaçat a una nova trobada aquest dimecres al matí per confirmar si la plantilla accepta o no, en principi, les noves condicions. D'acord amb les informacions dels sindicats, la proposta també inclou millores en les condicions de sortida.