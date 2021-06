El rei Felip VI, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han coincidit aquest dilluns en la inauguració del Mobile World Congress (MWC), malgrat que cap membre del Govern ha rebut el monarca quan ha arribat a l'esdeveniment.

En l'acte han estat acompanyats per autoritats del Govern central, la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Fira de Barcelona, i el CEO de la GSMA, John Hoffman, hi ha intervingut i s'ha donat a conèixer a algunes empreses.

Fonts de la Generalitat han explicat a Europa Press que malgrat haver participat junts en la trobada inaugural que ha presidit Hoffman, el monarca i el president català "no han parlat".

A l'acte també hi han assistit el conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.

També hi havia l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que tampoc no ha participat en la recepció del monarca --com és habitual--, a la qual sí que hi han assistit la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i la tinent d'alcalde d'Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, entre d'altres.

A més a més, la trobada ha comptat amb la presència de la vicepresidenta segona, Nadia Calviño, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el president del PSC al Parlament, Salvador Illa, entre d'altres.