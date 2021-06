Un any més, Comerç Figueres Associació i el festival de dansa Figueres es Mou col·laboren per oferir una experiència més completa a tothom que estigui per la ciutat els dies previs i durant la celebració del festival. Diferents establiments comercials adherits a l'entitat ofereixen, des d'aquest dilluns 28 de juny, i fins al 4 de juliol, un 10% de descompte amb l'entrada del festival.

Els comerços adherits son:

Casals Promise, al c/Nou 8 (compra mínima de 20 euros).

Joieria Carbonell, al c/Sant Pau 16.

Joieria Ferrer, al c/Ample 9.

The Sweet Lab, al c/Castelló 28.

Equivalenza, al c/Joan Maragall 13.

Rellotgeria Strass, al c/Nou 10.

Alain Afflelou, al c/Peralada 11.

DIN A-12, al c/Peralada 5.

Copycenter Figueres, al c/Sant Pau 54.

Culinarium, al c/Nou 7 (compra mínima de 40 euros).

El Siglo XX, al c/Sant Pau 15.

Blau, al c/Rutlla 1.

El festival Figueres es Mou comença aquest dijous 1 de juliol amb quinze espectacles.