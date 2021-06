Adif Alta Velocitat ha adjudicat les obres de millora de punts singulars a les demarcacions de Barcelona i Girona per reduir l'impacte causat per les obres de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona-França. Segons ha informat en un comunicat, el contracte ha estat adjudicat a l'empresa Levantina de Enginyeria i Construcció per un import de 4.005.230,97 euros, que haurà d'executar les obres en un termini de 12 mesos. L'objectiu de la licitació és millorar la permeabilitat urbana, minorant l'efecte barrera que representa la infraestructura ferroviària, a més de minimitzar l'impacte sobre drenatges, vies públiques pròximes al traçat de la línia, així com condicionar les lleres de les rieres que la travessen i el tractament de talussos.

Un dels municipis en els quals s'actuarà serà la Roca de Vallès, on s'ampliarà l'amplada de la calçada d'un pas inferior, aglomerant el camí d'accés i millorant el sistema d'evacuació d'aigües de drenatge en les finques confrontants. Així mateix, al sector de Can Colet, es millorarà l'accessibilitat del camí d'accés de vianants dotant-lo de senyalització vertical i horitzontal, mentre que en els camins al costat de la zona de Valldoriolf es preveuen instal·lar barreres de seguretat i senyalització vertical, optimitzant l'accessibilitat a algunes finques i el sistema de drenatge.

Les obres inclouran actuacions a Vilanova de Vallès, amb el condicionament dels camins d'accés a la plataforma ferroviària en les dues boques del túnel. Uns treballs que també duran a terme a la boca nord del túnel de Montagut, entre Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter.

Altres de les actuacions seran a Montcada i Reixac, on es preveu actuar a la zona de Font Freda, mitjançant la rehabilitació de la tanca que envolta l'antic camp de futbol, el condicionament de l'antiga entrada a la llar d'infants amb l'execució d'una nova zona d'aparcament i la seva connexió amb la ja existent, així com la instal·lació d'il·luminació.

A Barcelona s'instal·laran barreres de defensa sobre el mur del riu Besòs i a Santa Coloma de Gramenet es segellaran pous piezomètrics.

A més, al terme municipal de Riells i Viabrea es contempla el condicionament de dues parades d'autobús a la carretera GI-552, la qual cosa inclou la instal·lació de dues marquesines als marges de la calçada i un pas vianants protegit per semàfor.

En aquest mateix municipi es durà a terme la urbanització de l'avinguda del Ferrocarril, actualitzant la xarxa de col·lectors i realitzant una nova pavimentació. D'altra banda, s'actuarà a la Riera de Repiaix adequant la seva llera. També a Riells i Viabrea es pavimentarà l'aparcament de vehicles de l'estació de ferrocarril, s'adequaran els carrers d'accés i s'urbanitzaran les zones d'accés de vianants.

Entre Llinars de Vallès i Riells i Viabrea el contracte contempla la integració ambiental de camins de passeig al costat de les rieres de Sot Gran, Can Plana, Sot de la Coma i Sant Llop i l'eliminació d'espècies intrusives amb la implantació d'espècies establertes per l'Agència Catalana de l'Aigua.

A Llinars de Vallès, addicionalment, es planteja la millora del talús de la Riera de Racot per prevenir possibles despreniments de terres.

Per la seva banda, al terme municipal de Gualba, i segons la solució plantejada per l'Ajuntament, es preveu l'enllumenat i urbanització del vial d'accés a l'estació de ferrocarril.