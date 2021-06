El Consell de Ministres extraordinari d'aquest dijous ha aprovat la rebaixa temporal de l'IVA de la llum del 21 al 10%. La mesura, que vol pal·liar l'augment de la factura elèctrica, s'aplicarà fins a final d'any per a tots els consumidors amb una potència contractada de fins a deu quilowatts. La rebaixa tindrà efecte quan el preu mitjà mensual del mercat majorista d'electricitat estigui per sobre dels 45 euros per megawatt\/hora. A banda, l'executiu estatal també aprovarà una aplicació del 10% de l'IVA a tots els consumidors vulnerables severs fins a final d'any amb independència de la potència contractada i del preu del mercat.

Segons la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, amb la mesura les llars espanyoles pagaran de mitjana un 10% menys a la factura de la llum. "Són mesures extraordinàries per abordar el problema i contribuir a que la recuperació econòmica es pugui consolidar", ha afirmat. Montero ha recordat que la potència contractada mitjana és de 4 Kw, i que el 72,5% dels contractes de subministrament d'empreses també tenen una potència contractada inferior a 10 Kw, i per tant es beneficiaran de la mesura perquè evitaran tensions de tresoreria. Tot plegat, segons Montero, permetrà que les famílies de l'estat estalviïn 857 milions d'euros en la factura elèctrica, de manera que l'Estat deixarà d'ingressar aquests diners. La vicepresidenta quarta del govern espanyol, Teresa Ribera, ha afirmat que l'executiu espanyol és conscient que ha de "seguir en aquest camí" per trobar "un millor model de distribució i connectivitat del sistema energètic".

La vicepresidenta ha afirmat que en el futur la reducció dels costos fixos associats a la infraestructura i les renovables mitjançant el Fons de Distribució del Sistema Elèctric o el projecte de Llei de minoració dels beneficis del CO2 permetrà "una reducció addicional del 15% de la factura". Finalment, també se suspèn el 7% de l'Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia Elèctrica el tercer trimestre d'aquest any. El govern espanyol ja el va deixar sense efecte durant sis mesos, en plena escalada de preus el 2018.La mesura suposa 400 milions d'euros d'estalvi per a les empreses, i per tant l'estat deixarà de recaptar també aquesta quantitat. L'executiu espanyol aprova aquesta rebaixa fiscal en un període en què es registren màxims històrics del preu de la llum. El govern espanyol remarca que, en paral·lel a aquestes mesures urgents, treballa en qüestions de fons per abaratir la factura.