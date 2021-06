El nou servei de Renfe AVLO s'estrena aquest matí amb quatre connexions diàries entre Barcelona i Madrid. La companyia havia de començar a operar el 6 d'abril del 2020 però ho va haver d'ajornar per la pandèmia. La 'low cost' de Renfe ofereix bitllets a partir de 7 euros i competirà amb Ouigo, la filial espanyola de la francesa SNCF que va començar la seva activitat fa un mes i mig entre Barcelona i Madrid. Els trens també s'aturaran, entre d'altres, a Lleida i Tarragona i un d'ells allargarà el servei fins a Figueres-Vilafant amb parada a Girona. De fet, el primer tren tenia prevista la seva sortida aquest matí a les 05.35h des de la capital de l'Alt Empordà amb destinació Madrid i un altre en sentit invers cap a Barcelona a les 06.20h.

Renfe va idear aquest servei fa uns tres anys amb la intenció de preparar-se per a la liberalització del transport de viatgers en alta velocitat a l'Estat, que està vigent des del 14 de desembre passat. Aquest procés implica que hagi deixat de ser l'únic operador ferroviari de transport de viatgers i, per això, ja ha començat a competir amb Ouigo mentre l'any que ve s'hi afegirà ILSA, de Trenitalia i Air Nostrum.

Amb l'entrada en funcionament del nou servei, Renfe oferirà en aquest corredor 40 trens diaris -20 per sentit- i 16.000 places entre els serveis AVE i AVLO. La nova marca farà quatre circulacions diàries però la companyia ha deixat entreveure que podrien ser més en funció de com evolucioni la demanda. A més de Madrid i Barcelona, els trens també s'aturaran a Guadalajara, Calatayud, Saragossa, Lleida, Tarragona, Girona i Figueres, aquestes darreres amb només un tren diari de moment.

El trajecte de Barcelona a Madrid tindrà la mateixa durada que l'AVE –aproximadament dues hores i mitja. Des de l'estació de Sants sortiran trens a les 6.40 h, a les 10.00 h, a les 17.25 h i a les 21.10 h. En sentit contrari –des de Madrid- els horaris de sortida dels trens seran les 6.20 h, les 10.30 h, les 18.00 h i les 19.30 h.Els combois han sigut readaptats i ofereixen, en total, 438 places, un 20% més que els trens actuals de la sèrie 112. A més, no disposa de servei bar sinó de màquines de vending, fet que ha permès guanyar més seients. Segons va explicar la companyia aquesta primavera, Renfe té prevista posteriorment la incorporació de nous trens de la sèrie 106, amb una capacitat de 581 places, una xifra que es podria ampliar a 1.162 amb trens de doble composició. Els trens disposaran de servei 'wifi' i utilitzaran energia elèctrica procedent al 100% de fonts d'energia renovables.

Els preus dels bitllets partiran des dels 7 euros per trajecte (5 euros per als menors de 14 anys), amb una maleta de cabina i una bossa de mà i motxilla. Segons Renfe, un sistema dinàmic de preus ofereix la millor tarifa disponible en cada moment i a partir d'aquí el viatger hi pot afegir altres serveis com la selecció del seient, canvis o anul·lacions de bitllets o dur equipatge addicional.