Les reserves de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han augmentat més d'un 10% respecte al mateix període de 2020. Tot i això, les xifres d'enguany encara es mantenen un 50% per sota dels nivells previs a la pandèmia, segons una enquesta realitzada per l'Associació Corporativa de Viatges Especialitzats (ACAVe). La patronal del sector ha reclamat l'homologació de la vacuna Sputnik per atraure turistes procedents de Rússia, un mercat "fidel" i amb un alt poder adquisitiu. Així mateix, ha demanat acords amb el govern britànic per reactivar el mercat, amb un pes important sobre el turisme de tot l'Estat.

El 67% dels associats d'ACAVe consideren que les reserves creixeran entre un 5% i un 10% respecte a 2020. Tot i això, aquestes continuen molt per sota dels nivells previs a la pandèmia. El 83% dels enquestats apunten a un descens superior al 50% respecte a 2019, al voltant del 70% en la majoria de casos. "Si arribéssim a facturar un 40% del total de la facturació de 2019 ens donaríem per satisfets", ha assegurat el president de l'entitat, Martí Sarrate. El 2019, les agències de viatges van facturar 21.300 milions d'euros i aquest any les empreses "es conformarien" amb ingressar 8.000 milions. Actualment, aquestes companyies tenen una xifra de negoci de 3.000 milions d'euros.

Davant aquesta situació, el 95% de les agències de viatge mantindrà part del personal en ERTO aquest estiu. Fins ara, un 20% de les 6.000 agències de viatges de l'Estat han tancat per l'impacte de la pandèmia, una xifra que podria augmentar fins al 40% si les administracions no els donen ajudes directes. En qualsevol cas, Sarrate ha recordat que és l'inici de la temporada i que les reserves aniran augmentat a mesura que avanci la vacunació i s'eliminin les restriccions.

El president d'ACAVE també ha assegurat que el "nou consumidor" reservarà més pròxim a la data, per la prudència del viatger davant els canvi de normatives. De fet, ACAVe preveu que un 81% de les reserves d'aquest estiu es facin, com a màxim, un mes abans del viatge. D'aquestes, el 37% es faran amb menys de dues setmanes d'antelació. Les destinacions estatals i europees continuaran sent les més sol·licitades aquest estiu, segons recull l'enquesta realitzada per ACAVe entre les més de 450 agències de viatges associades.

El tancament al turisme d'algunes destinacions i les restriccions de molts països continuen sent les principals limitacions per a la reactivació.

Les destinacions més demandades pels espanyols seran Balears, Canàries i la Costa Mediterrània, amb un 75% del total de les reserves estatals. En línia amb la tendència registrada el 2020, les destinacions urbanes mantindran una baixa demanda, però creixeran les reserves de destinacions interiors i de turisme rural. Aquestes, associades a l'aire lliure i el contacte amb la natura, representen prop del 20% de les peticions. Respecte a les destinacions europees, les més sol·licitades són les costes i illes del Mediterrani, concretament Grècia, Turquia i Itàlia.

Aquestes preferències contrasten amb l'interès per les capitals europees registrat en anys anteriors i constaten la preferència per les destinacions de platja i naturalesa davant les destinacions urbanes.

Entre les destinacions internacionals, les més populars seran Maldives, Costa Rica i el Carib. Destinacions demandades el 2019 com els països asiàtics han tingut una demanda nul•la aquest any, a excepció de Maldives, ja que tenen les fronteres tancades. Les peticions per viatjar a Sud-Amèrica també han estat molt residuals, i els Estats Units segueix registrant un molt baix nivell de demandes per la prohibició d'entrar-hi per motius turístics.

El 90% dels viatgers que vindran a Espanya seran europeus, principalment de França, Alemanya i Benelux. En aquest sentit, ACAVe ha reclamat l'homologació de la vacuna Sputnik per atraure els visitants russos, un mercat "molt important", especialment per a Catalunya, per la "fidelitat" i l'alt poder adquisitiu. Sarrate també ha reclamat acords amb el govern del Regne Unit per reactivar aquest mercat. El 2019, Espanya va acollir més de 18 milions de turistes britànics, un 21% del turisme de l'Estat. El 90% de les agències de viatges coincideixen a afirmar que el passaport de vacunació europeu ha afavorit la contractació de viatges internacionals. Les agències de creuersLes agències especialitzades en creuers han experimentat un augment de les reserves del 30% respecte a l'estiu de 2020. Després de quinze mesos, la contractació dels creuers s'ha reprès amb els circuits del Mediterrani com l'opció més demandada, encara lluny dels nivells de 2019.