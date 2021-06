L’empresa Immo-Grup Figueres SL acaba d’estrenar unes modernes instal·lacions al carrer Sant Antoni, 120, de Figueres. Estan situades a prop de la Rambla Nova, a la confluència amb el carrer Méndez Núñez. Les noves oficines tenen com a finalitat atendre millor els clients, afavorint el tracte directe i personalitzat en un ambient agradable i que ha estat pensat, també, per a facilitar la feina de l’equip professional que hi treballa.

Immo-Grup Figueres va néixer el 2004. L’any 2013, els agents immobiliaris Mònica Gahete i Marc Rodrigo es van fer càrrec de l’empresa, que estava situada al carrer Ramon muntaner. Des d’allà han anat engrandint la seva cartera de clients. Al seu costat hi ha Ester Rodrigo, responsable del departament administratiu, i Laia Matias, que té al seu càrrec l’àrea comercial.

Immo-Grup Figueres ofereix tots els serveis immobiliaris relacionats amb la gestió de comunitats de propietaris, administració de lloguers, compra-venda, valoracions de finques urbanes i rústiques i construccions a més de facilitar l’assessorament dels clients per a qualsevol tema del seu àmbit.

L’empresa opera bàsicament a l’Alt Empordà, excepte a la zona litoral, i gestiona comunitats a diferents indrets de la demarcació de Girona. Marc Rodrigo i Mònica Gahete són Agents de la Propietat immobiliària (API) i Marc és, també, pèrit judicial.

«Som una empresa activa i ens agrada molt estar sempre al costat del client, assessorant-lo i acompanyant-lo en tot moment. Els convidem a visitar les nostres noves instal·lacions», diuen Rodrigo i Gahete.