Tocs de Vi de l'Empordà a Girona ha celebrat una nova edició amb un gran èxit de participació. Totes les entrades dels tastos en espais singulars i del Vívid Insòlit s'han exhaurit. En total, més de 400 persones han participat en les propostes programades durant l'esdeveniment vinícola.

Al llarg de la setmana passada s'han celebrat una desena de tastos en espais emblemàtics com la Torre Gironella o el Jardí de l'Àngel; dos tastos itinerants pel Barri Vell i una quarantena de sessions del Vívid Insòlit, el mapatge interactiu per viatjar virtualment a la Ruta del Vi DO Empordà.

Tocs de Vi de l'Empordà a Girona està organitzat pel Consell Regulador de la DO Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, i el Fons Europeu de Desenvolupament Rural i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

Els organitzadors confien poder recuperar ben aviat la celebració de la fira a la plaça de la Independència, que marida els vins de l'Empordà i les tapes dels restaurants d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. En poques edicions, aquesta activitat s'ha convertit en un dels esdeveniments vinícoles més populars de les comarques gironines, amb més de 10.000 participants i més de 50.000 degustacions entre vins i tapes.