Quadis, la major xarxa de concessionaris i tallers oficials d'Espanya, amplia la seva presència a Catalunya i s'expandeix a Girona amb l'adquisició del Grup Gicauto, la històrica concessió de Peugeot en aquesta província i una de les més capdavanteres de la marca francesa a Espanya. Amb aquesta operació, ja tancada, Quadis suma a la seva portfoli la tercera concessió de Peugeot, i reforça la seva presència a Girona on ja opera venent camions Mercedes-Benz a través d’Autolica Industrials, a més de bicicletes amb Escapa. Aquesta operació permetrà a QUADIS una gran penetració en el territori en incorporar a la seva xarxa quatre concessionaris repartits per la província gironina, en concret a Fornells de la Selva (Gicauto), Figueres (fins ara Conauto), Blanes (fins ara Bravauto) i Olot (fins ara Baus). En total, els quatre centres sumen més de 30.000 m² de superfície dedicats a la venda i la postvenda, des dels quals la xarxa espera comercialitzar 1.500 vehicles nous i facturar 50 milions d'euros durant el seu primer any.

Per a liderar l'aposta de Quadis en aquesta província, la companyia ha designat a Carles Barrera qui afirma que “la compra del Grup Gicauto suposa un pas important per a Quadis perquè amplia la nostra presència a Catalunya, aconseguint els 100 punts de venda en aquesta comunitat. Reforcem els nostres serveis a Catalunya i expandim la nostra xarxa de concessionaris i tallers amb Peugeot. Una marca per la qual apostem de nou i que aquest 2020 ha estat la tercera més venuda a Espanya. Els seus models, el Peugeot 2008 o el Peugeot 3008, es troben entre els deu vehicles més venuts a Espanya l'any passat, i durant els quatre primers mesos de 2021, és la signatura que més cotxes de zero emissions ha comercialitzat”.

La concessió, que conservarà el nom original de Gicauto en tots els centres del grup, mantindrà també l'equip humà, que supera els 80 treballadors. Des de cadascuna de les instal·lacions de Gicauto, situades a Fornells de la Selva (Gicauto – Girona); Santa Llogaia d'Àlguema (Gicauto - Figueres); Blanes (Gicauto - Blanes) i Olot (Gicauto – Olot), els serveis que s'oferiran seran la venda de vehicles nous, seminous i d'ocasió, servei de finançament -especialistes en multiopció i rènting-, assegurances, servei oficial de postvenda de manteniment i reparació, servei de planxa i pintura propi, així com venda de recanvi oficial en tota la província de Girona.

El Grup Gicauto es digitalitza de la mà de Quadis

Amb l'arribada de Quadis, un dels serveis que més es reforçarà és el servei postvenda. Una àrea en la qual Quadis està apostant fortament des de fa anys a través de la innovació tecnològica i la digitalització. Així, entre els nous serveis que aporta la companyia destaquen dues solucions digitals: la Cita Prèvia En línia amb el taller i el Optima Check. La Cita Prèvia és un servei únic a Espanya i es distingeix pel seu procés, ràpid i senzill, basat en la disponibilitat real del taller. Pel que fa a l’Optima Check, consisteix en un innovador model de recepció i seguiment dels clients quan aquests acudeixen al taller. En concret, és un procés que es realitza a través de tauletes digitals i permet dur a terme la postvenda sense papers, donant lloc a un major nivell de connectivitat del client.

Sobre Quadis

Quadis és la major xarxa de concessionaris i tallers oficials d'Espanya. Amb més de 80 anys d'experiència, la companyia és present actualment en tots els segments del mercat amb més de 100 punts de venda i representant a més de 30 marques oficials, entre les quals es troben Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Ferrari i Aston Martin. A la qualitat del seu servei i a l'atenció integral, suma altres productes i prestacions diverses –finançament, assegurances, lloguer, gestió de flotes, etc. –, fet que configura una completa oferta, que abasta des de bicicletes a camions i autobusos.