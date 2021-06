Després de 15 mesos tancats, els locals d'oci nocturn, un dels sectors més castigats durant la pandèmia, han pogut aixecar la persiana la matinada del 21 de juny. Ho han pogut fer amb un 50% de l'aforament, tancant a les 3:30 de la matinada i amb els clients amb mascareta i mantenint la distància de seguretat a les pistes i barres. Això ha fet que només un 25% dels locals hagin optat per obrir i que la resta, o es reserven per la revetlla de Sant Joan, o prefereixen esperar 15 dies a que es flexibilitzin aquestes condicions.

El sector preveu que per la revetlla s'animin a obrir alguns locals més, però alerten que amb les actuals condicions molts s'esperaran a una flexibilització de les condicions d'obertura. En concret, segons la Fecasarm, entre un 5% i un 10% ja han avançat que no obriran si no s'amplia l'aforament i l'horari.