Quan es va començar a pensar en la idea del Festival Istiu, un dels objectius que es va marcar l’Ajuntament de Castelló d'Empúries era que revertís en el sector comercial del municipi. Per aquest motiu, es va decidir portar-lo a terme del 5 a l’11 de juliol, per tal d’afavorir l’ocupació i les visites tant a Castelló d’Empúries com a Empuriabrava quan el turisme encara no es troba en plena efervescència. També, en aquest sentit, des del primer dia es va voler implicar el sector de la restauració, de l’allotjament i de l’oci i el lleure, en aquest nou projecte cultural. És per això que es va proposar a aquests sectors l’opció de participar-hi oferint descomptes amb l’entrada dels concerts de pagament. Una manera de crear sinergies que aporta un valor afegit a l’esdeveniment donant la possibilitat d’allargar i aprofitar l’estada al municipi.

Des de l’organització del Festival Istiu compten amb 21 establiments col·laboradors en aquesta primera edició, que ofereixen avantatges als assistents al festival:

Allotjament : Apartaments Comte d’Empúries, Masia la Caputxeta, Xon’s Platja, Rubina Resort i Can Gusó.

Restauració: Bar Saloon, Essencia, El Gaucho, Jardins del Palau Macel·li, La Nit Guapa, Beach Bus i L’Onada Boja.

Oci i Lleure: Karting Empuriabrava, Escola Municipal de Vela, Eco Boats, Canals i Mar, Empuriabrava Sea Explorer, Centre de Fisioteràpia Carla Güibas, Samadhi Yoga, Ampuria Car, Soniquete.

Tots els col·laboradors estaran identificats amb un adhesiu. Per tal de beneficiar-se dels descomptes només caldrà ensenyar l’entrada d’un dels concerts de pagament: Marina Rossell, Joan Miquel Oliver, Reincidentes, Clara Peya, James Rhodes o Orquestra Maribel.