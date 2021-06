La Directora General d'Energia, Assumpta Ferran, ha avançat aquest dijous que la planificació i ordenació de les zones on hi pot haver grans projectes d'energies renovables "no anirà al detall". Ferran ha afegit que les tramitacions són "molt llargues" i per això ha defensat que siguin planificacions de criteris bàsics abans no sigui massa tard per tenir suficient producció d'energies renovables. Així ho ha detallat Assumpta Ferran en una jornada de la Taula Gironina de Turisme i la Cambra de Comerç de Girona sobre l'aposta per aquest tipus d'energies. En el debat, els impulsors del parc eòlic marítim al golf de Roses han avançat que estudien subvencionar els establiments turístics perquè instal·lin plaques fotovoltaiques.