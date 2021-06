La visió del Peralada Resort harmonitza amb la figura de Paco Pérez, un xef empordanès el talent del qual l’ha portat a assolir cinc estrelles Michelin i a posicionar-se com una de les nostres referències més internacionals a nivell gastronòmic.

El vincle entre el xef i Peralada es va iniciar l’estiu passat amb el restaurant Shiro by Paco Pérez, una original i elegant proposta als jardins del Castell de Peralada que aquest any torna, i amb més força, durant el proper mes de juliol.

La carta reflecteix un extraordinari viatge sensorial per les grans fonts d’inspiració del xef que el van seduir a Àsia. Els mercats de Tokyo, els aromes dels carrers de Singapore o Bangkok, les espècies de Hanoi o l’avantguarda gastronòmica de Seul.

Sabors que transporten a terres llunyanes amb una proposta informal però única. Com la Gamba de “La Mar d'Amunt” en Thailandia o el tàrtar de Wagyu amb caviar.

Delicioses creacions inspirades en plats japonesos, vietnamites, coreans o tailandesos es fusionen amb ingredients mediterranis. Una explosió de gustos i textures que fan viure una experiència memorable davant del majestuós Castell de Peralada.

Situat a L’Hotel Peralada 5*, el Restaurant l’Olivera by Paco Pérez és el segon projecte que vincula el xef amb el grup familiar, on ha assumit la direcció gastronòmica.

La nova proposta respecta l’essència de l’Empordà però amb una visió avantguardista a partir dels millors productes de proximitat. Ofereix una experiència culinària que amb paraules del xef Paco Pérez es resumeix com: “Un reflex de la nostra cultura, la nostra manera d’entendre i expressar el nostre territori”.

Plats suculents com l’arròs socarrat de sèpia i gamba, pèsols en el seu entorn o còctel de cítrics a partir d’ara també es podran gaudir al nou espai que s’inaugura aquest estiu a l’hotel, la Terrassa de la Masia. Un espai que amplia la zona del restaurant per poder gaudir de la carta a l’aire lliure.

Esmorzars a taula de l’Hotel Peralada

L’Hotel Peralada presenta els seus nous esmorzars a taula by Paco Pérez.

Aquesta proposta, pensada i creada per Paco Pérez, es fonamenta en productes de proximitat. Com són els embotits locals, els formatges empordanesos o els sucs de fruita fresca de temporada que varien dia a dia.

I per completar la exquisida experiència, el xef ha preparat un esmorzar a la carta, amb plats com l’ou a la benedictina amb pernil ibèric, l’escuma de iogurt amb fruites vermelles o el gofra amb almívar de llet i nata.

Una vivència memorable dissenyada per oferir un bon inici de dia envoltats d’un dels paisatges més singulars de l’Empordà.

Events by Paco Pérez

La última novetat que reforça el vincle del xef amb Peralada es la dels Events by Paco Pérez, una oferta gastronòmica plena d’amor, passió i dedicació per a casaments i celebracions tan privades com professionals.

En una terra en la que la Mediterrània i els Pirineus es troben, el xef veu l’oportunitat d’elaborar plats d’enorme riquesa culinària i tocs avantguardistes, a partir de la creativitat que l’ha caracteritzat al llarg de la seva trajectòria.

L’atenció a tots i cada un dels matisos, textures i sabors que constitueixen els seus plats i l’obsessió pel mínim detall, son la base de la seva proposta que pretén construir records inoblidables.

Paco Pérez

Paco Pérez és un reconegut Xef que compta amb cinc estrelles Michelin: Dues al Restaurant Miramar de Llançà, dues al Restaurant Enoteca de l' Hotel Arts de Barcelona, i una al restaurant 5 (Cinc), l'aposta de Paco Pérez a l'Hotel Das Stue de Berlín. Paco Pérez representa l’alta gastronomia de l’Alt Empordà, creacions gastronòmiques inspirades en el menjar i el productes frescos de la Mediterrània, que l'han convertit en una de les grans referències de panorama culinari del nostre país.

Peralada Resort

Peralada Resort està situat al cor de l'Empordà, una de les zones més belles del nord de Catalunya. Amb una clara filosofia que aposta per entendre la vida d'una forma diferent, amb un ritme pausat i assaborint els petits detalls. Un espai únic on gaudir d'experiències memorables al voltant del vi, la cultura i l'oci. Un llegat construït des del 1923 gràcies a l'estima i la passió per l'Empordà de la Família Suqué Mateu.

El Resort està format per l'icònic Castell de Peralada, una fortalesa medieval del segle XIV flanquejada per dues imponents torres i envoltada per 77000m2 de jardins dissenyats per François Duvillers. En ell hi podem trobar el Restaurant Castell Peralada, premiat amb una estrella Michelin i el Museu del Castell de Peralada amb la seva biblioteca, l’Església del Carme i el Claustre gòtic.

En aquest marc inigualable cada estiu milers de visitants gaudeixen, sota les estrelles de l'Empordà, del Festival Castell de Peralada. També del Casino Peralada, l’únic dins d'un castell medieval, o de la millor cuina asiàtica al restaurant Shiro Peralada.

A pocs metres del castell trobem el nou Celler de Perelada, elaborador de vins de prestigi internacional amb presència als cinc continents. Es tracta d’una imponent construcció sostenible, dissenyada pel Pritzker d’Arquitectura 2017, RCR, i que s’inaugurarà a la primavera del 2022.

Finalment cal destacar l'Hotel Peralada 5* el qual, amb el seu camp de golf d’extraordinària bellesa i el seu Wine Spa únic, és el perfecte punt de partida per descobrir tot el que Peralada Resort pot oferir.